Marvelous a officiellement ouvert les précommandes de Rune Factory: Guardians of Azuma, un tout nouvel épisode de la série mêlant action-RPG et simulation de vie, attendu pour le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (Steam).

Prenant place dans le pays inédit d’Azuma, le jeu introduit une toute nouvelle classe jouable, les Danseurs de la Terre, et propose aux joueurs de combattre une corruption grandissante tout en restaurant l’espoir dans cette contrée autrefois prospère. Fidèle à l’esprit de la série, ce nouvel opus proposera des combats en temps réel, des interactions sociales profondes et des éléments agricoles et artisanaux, le tout dans un univers totalement repensé visuellement.

Éditions numériques disponibles à la précommande

Édition standard : 59,99 € sur Nintendo Switch 69,99 € sur Nintendo Switch 2 Inclut le jeu de base et le Rune Factory 4 Hero Outfit Bundle

: Édition Digital Deluxe (69,98 € sur Nintendo Switch) : Tenues spéciales des héros de Rune Factory 4 DLC Seasons of Love (histoires de lien avec Pilika et Cuilang) DLC Marvelous Swimsuit Bundle (tenues alternatives pour tous les prétendants) DLC Festive Attire and Dark Woolby

(69,98 € sur Nintendo Switch) : Édition Super Digital Deluxe (79,98 € sur Nintendo Switch) : Tous les contenus de l’édition Deluxe Bande-son numérique Artbook numérique

(79,98 € sur Nintendo Switch) :

Les joueurs sur Switch 2 pourront également opter pour :

Le “Digital Deluxe DLC Set” (9,99 €)

(9,99 €) Le “Super Digital Deluxe DLC Set” (19,99 €)

(19,99 €) Un Upgrade Pack Switch 2 (10 €), pour ceux qui possèdent déjà la version Switch (physique ou numérique)

Éditions physiques et bonus collectors

Pour les collectionneurs, Marvelous propose également des éditions physiques :