Alors que de nombreux fans de Nintendo espéraient que Big N proposerait The Legend of Zelda : The Wind Waker HD sur Nintendo Switch, ce n’est pas le cas. Cela dit, nous avons droit à ce qui se fait de mieux, puisque Nintendo a annoncé des classiques GameCube pour la Switch 2, et ils commencent avec The Legend of Zelda : The Wind Waker.

Vous voulez voir comment la version GameCube de Wind Waker se présente sur la Switch 2 ? Nintendo a partagé une nouvelle vidéo via l’application Nintendo Today pour montrer comment le titre se présente, et vous pouvez la regarder ci-dessus. N’oubliez pas que même s’il s’agit d’une version simple du jeu GameCube, elle sera encore un peu plus belle grâce à la résolution et au framerate améliorés de la Switch 2.

The Legend of Zelda : The Wind Waker est un classique intemporel doté d’un style artistique unique et coloré « toon-shaded » dans lequel les joueurs guident Link alors qu’il part à la recherche de sa sœur kidnappée sur l’immense Grande Mer. Les joueurs navigueront sur les mers à la recherche d’îles perdues, combattront des ennemis redoutables, affronteront des boss puissants et chercheront la légendaire Triforce.