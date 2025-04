Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Rune Factory: Guardians of Azuma – 5.8GB

Hundred Fires: The Rising of Red Star – Complete Edition – 5.7GB

Captain Blood – 4.9GB

Beyond Memories – Tales From the Heart – 4.8GB

Hood Story: Kaito Yamazaki – 4.3GB

Spellcaster University – 2.4GB

Ogu and the Secret Forest – 2.2GB

Farmyard Survivors – 1.9GB

Kakureza Library – 1.8GB

Truck Simulator 25 – American Driver – 1.7GB

Stasis Valley – 1.3GB

Reel It Fishing – 766MB

Jack Barau – 433MB

Cato: Buttered Cat – 421MB

Escape Game The Nostalgic Cafe – 389MB

Shotgun Cop Man – 386MB

Golf Up Tropical – 361MB

Hidden Capybaras with Orange: Collection – 358MB

CybeRage – 278MB

NekoNeko Girls – 251MB

Nico Saves the State – 222MB

Earth Savor – 206MB

Mystic Pathways – 187MB

Fantasy RPG: Raid Legends – 141MB

Hypotheses on the Symmetry between Vision and Hands – 134MB

Cryken Part 2 – 110MB

Garden of Merging Numbers – 85MB

Skating Rink Story – 84MB

Fit and Fry – 59MB

Eggconsole Mirai PC-8801mkIISR – 40MB