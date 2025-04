Les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront accéder au catalogue Nintendo GameCube – Nintendo Classics dès le lancement de la console le 5 juin prochain.

Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel possédant une Nintendo Switch 2 pourront accéder à un catalogue grandissant de classiques Nintendo GameCube avec une qualité d’image et une résolution améliorée par rapport aux versions originales. Les titres disponibles au lancement du catalogue sont : F-ZERO GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker et SOULCALIBUR II. Outre ces jeux, une manette sans fil conçue sur le modèle de la manette Nintendo GameCube originale sera disponible à l’achat pour les abonnés Nintendo Switch Online.

La liste :