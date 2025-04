Cette semaine, le Nintendo Switch eShop US regorge de promotions exceptionnelles sur Switch 1 ! Jusqu’au 15 % voire 80 % de réduction sur des dizaines de titres phares, c’est le moment idéal pour étoffer votre bibliothèque. Voici notre sélection des meilleures offres à ne surtout pas manquer :

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les offres immanquables

Fuga: Melodies of Steel 1 & 2 à 7,99 $ chacun (au lieu de 39,99 $) – prix jamais vu !

à chacun (au lieu de 39,99 $) – Worms W.M.D à 2,99 $ (au lieu de 29,99 $)

à (au lieu de 29,99 $) Mega Man 11 à 9,99 $ (au lieu de 29,99 $)

à (au lieu de 29,99 $) Monster Hunter Rise & Generations Ultimate à 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

& à (au lieu de 39,99 $) Atelier Ryza Trilogy à partir de 14,99 $ (au lieu de 59,99 $)

à partir de (au lieu de 59,99 $) Resident Evil (1, Revelations, Revelations 2) entre 7,99 $ et 9,99 $

(1, Revelations, Revelations 2) entre et Capcom Beat ’Em Up Bundle à 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

à (au lieu de 19,99 $) Blasphemous à 4,99 $ (au lieu de 24,99 $)

à (au lieu de 24,99 $) Bloodstained: Curse of the Moon 1 & 2 à 4,99 $ et 5,99 $

Zoom sur quelques pépites

Fuga: Melodies of Steel – Un tactical-RPG émouvant où chaque décision compte. Avec ses décors dessinés à la main et sa narration poignante, à ce tarif, c’est une aubaine !

– Un tactical-RPG émouvant où chaque décision compte. Avec ses décors dessinés à la main et sa narration poignante, à ce tarif, c’est une aubaine ! Worms W.M.D – Le classique du jeu de stratégie au tour par tour, plus fun que jamais. Les vers sont de retour pour vous tirer dessus !

– Le classique du jeu de stratégie au tour par tour, plus fun que jamais. Les vers sont de retour pour vous tirer dessus ! Atelier Ryza (1, 2 & 3) – Explorez des mondes enchanteurs, concoctez vos potions et embarquez pour plus de 90 % de réduction sur la trilogie !

(1, 2 & 3) – Explorez des mondes enchanteurs, concoctez vos potions et embarquez pour plus de sur la trilogie ! Monster Hunter Rise / Generations Ultimate – Chasseurs, préparez vos lances : deux mastodontes de la saga à prix sacrifié.

La totale

– A Juggler’s Tale – $1.99 (au lieu de $17.99)

– Alternat Jake Hunter: Daedalus the Awakening of Golden Jazz – $4.49 (au lieu de $39.99)

– Another Crab’s Treasure – $17.99 (au lieu de $29.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $29.99 (au lieu de $49.99)

– Arrange: A Role-Puzzling Adventure – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Atelier Ryza – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $19.79 (au lieu de $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (au lieu de $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $17.99 (au lieu de $39.99)

– Bit.Trip Collection – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Blair Witch – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Blasphemous – $4.99 (au lieu de $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Coromon – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Cozy Grove – $7.24 (au lieu de $14.99)

– Deemo – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 9was $19.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (au lieu de $29.99)

– Encodya – $1.99 (au lieu de $29.99)

– Ender Lilies – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Endling: Extinction is Forever – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Far: Lone Sails – $1.99 (au lieu de $14.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Gal Guardians – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Going Under – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Hokko Life – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Inkulinati – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Kamko – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Kill la Kill: If – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (au lieu de $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (au lieu de $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2- $7.99 (au lieu de $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Minute of Islands – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (au lieu de $29.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Observer – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (au lieu de $29.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Potion Craft – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (au lieu de $19.99)

– River City: Rival Showdown – $12.49 (au lieu de $24.99)

– River City Saga: Three Kingdoms – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Roots of Pacha – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Salt and Sacrifice – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Salt and Sanctuary – $4.49 (au lieu de $17.99)

– Spirittea – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Suikoden 1 & 2 HD Remaster – $39.99 (au lieu de $49.99)

– The Escapists – $1.99 (au lieu de $14.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.49 (au lieu de $29.99)

– The Sinking City – $4.99 (au lieu de $49.99)

– Tinykin – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (au lieu de $29.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (au lieu de $29.99)

– Umbraclaw – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Voez – $10.00 (au lieu de $25.00)

– Windjammers – $4.49 (au lieu de $14.99)

– World End Syndrome – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Worms W.M.D – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Yoku’s Island Express – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (au lieu de $29.99)