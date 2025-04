Sorti il y a 9 ans sur 3DS, SteamWorld Heist a été essoré sur tous les supports possibles et imaginables, si bien que personne n’imaginait qu’une suite pourrait voir le jour. Mais c’est le cas, et nous en sommes ravis ! Nous allons retrouver le délicieux gameplay mêlant Tactical RPG, et la vue en 2D qui nous avait tant plue à l’époque. Alors, embarquez vos meilleures huiles de moteur, c’est parti pour SteamWorld Heist II !

Capitaine, oh capitaine

Nous incarnons le capitaine Quincey Leeway, un vapbot qui n’a plus qu’un bras, fils de la célèbre capitaine « Tranche Kraken » dans un monde postapocalyptique, où il ne reste plus que des Vapbot (nom français de Steambot ) qui sont dorénavant dépendants de gallons d’eau.

Cependant, ceux-ci ne sont pas si simples à obtenir et Quincey décide alors de réunir des camarades pour récupérer son sous-marin et partir dans les eaux du monde afin de récupérer l’eau prise en otage par les horribles Navalbots .

On ne dirige pas Quincey lors des missions, mais son équipe au départ constituée de Daisy avec son sniper et de Wesley avec sa mitraillette. Chaque personnage possède sa propre classe qui va lui donner des bonus au fur et à mesure de la prise de niveau. Plus vous avancerez dans le jeu, plus vous allez pouvoir utiliser vos gallons d’eau pour augmenter le nombre de membres de votre équipage.

Ces membres vont donc avoir une classe et prendre des niveaux. Par la suite, nous pourrons leur faire changer de classe et garder quelques techniques de l’ancienne classe, un petit plaisir d’optimisation plutôt intéressant.

Rien de nouveau sauf de l’eau

En dehors de l’explication donnée précédemment, nous étions à la limite de vous copier/coller le test de SteamWorld Heist tellement ce 2 n’apporte rien de neuf en-dehors de nouveaux niveaux.

L’univers de l’espace du premier est transposé dans une ambiance marine, les niveaux sont plutôt beaux et bien fichus, l’IA est plutôt bien dosée grâce aux multiples difficultés possibles (du très simple au plutôt difficile), et globalement le jeu est donc plutôt bien dosé. On regrettera de ne pas pouvoir « skip » des animations lors des combats, ce qui rallonge le temps quand on regarde l’IA réfléchir et agir.

Côté gameplay c’est plutôt simple, les phases de bateau sont en 2D vu du dessus, on se déplace dans la mer, on débloque de nouvelles capacités pour notre bateau au fur et à mesure, afin d’aller dans de nouveaux lieux. On va aussi pouvoir rajouter des canons pour mieux survivre face au bateau sauvage.

Les phases dans votre bateau/lieu/bar sont en 2D type « plateformer », vu de côté. Les phases de combat sont aussi dans cette vue-là. La force de Steamworld Heist 2, c’est qu’il n’y a pas besoin de connaître le premier jeu, ni même la licence car tout est accessible et tout est expliqué. Chaque nouveauté va avoir son mode d’explication quand il apparaît et que l’on peut retrouver depuis les menus. Vous allez donc pouvoir tout comprendre sans connaître le jeu.

Les phases de combat se déroulent un peu sur le style d’un Cover and Shoot ; on se cale derrière des barils et des plaques de protection et ensuite on tire sur les adversaires. Daisy la sniper aura par exemple une ligne de vision, mais ce qui fait le plaisir de Steamworld ce sont les rebonds sur les murs, car ne pensez pas qu’être caché va vous aider. Vos balles ricochent sur les murs, ce qui rend le gameplay hyper intéressant.

C’est un véritable plaisir de jouer à SteamWorld Heist 2, le gameplay est vraiment satisfaisant, et en plus nous pouvons mixer et matcher les différentes classes. Si vous utilisez l’arme de la classe principale de votre personnage, celui-ci aura accès à toutes ses capacités, si vous l’équipez d’une arme d’une autre classe, il obtiendra alors les capacités de l’autre classe. Mais vous pourrez aussi activer quelques capacités de l’ancienne classe, et donc avoir par exemple un viseur avec des armes qui normalement n’en ont pas ! Ce mix and match est hyper satisfaisant, et cela permet de rendre les personnages plus modulables.

Redondant

Redondant, c’est sûrement le mot qui définirait le mieux Steamworld Heist II, mais on hésite aussi beaucoup avec longuet. Il n’y a pas de point de téléportation, du coup nous sommes obligés de faire de grands trajets en bateau, et pour peu que vous ayez laissé volontairement des missions secondaires de côté, y retourner pourra être un chemin bien ennuyeux, même avec les améliorations du navire.

Ensuite, bien que l’on nous fasse miroiter plusieurs types de missions différentes, on se retrouve en réalité toujours avec les mêmes : obtenir des objets, tuer tous les ennemis, survivre un certain temps, atteindre un lieu le plus rapidement possible. Finalement, on enchaîne juste les salles et on dézingue les adversaires.En revanche, on appréciera encore une fois tout l’effort effectué sur les visuels, que ce soit au niveau des personnages que l’on rencontre ou bien de tous les niveaux : tous ces éléments sont faits avec soin, et ils sont magnifiques. Les musiques, bien que discrètes, sont agréables et les bruitages quant à eux sont vraiment au top.

On rajoutera aussi que l’humour est toujours aussi présent. L’histoire de Quincey frôle à un moment avec le touchant, mais c’est rapidement expédié, un peu comme tout dans le scénario : ça fait vite plouf, ce n’est jamais mauvais mais ce n’est jamais non plus surprenant, et on suit l’histoire sans vraiment être pris dedans.