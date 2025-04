Aujourd’hui, ChibiPhoenix a annoncé sa collaboration avec N-Zone pour Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard, un nouveau jeu qui sortira sur Nintendo Switch plus tard cette année. Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard est un jeu d’action-aventure plateforme en 3D qui fait suite au film d’animation 2022 Chickenhare and the Hamster of Darkness. Vous partirez à la recherche des sept cristaux avant Spiking-Beard et tenterez de sauver les Royaumes du Chaos.

Voici les points clés à retenir :

Trois héros jouables à la volée : incarnez sans transition Chickenhare, Meg ou Abe, chacun possédant des compétences uniques indispensables pour progresser.

: incarnez sans transition Chickenhare, Meg ou Abe, chacun possédant des compétences uniques indispensables pour progresser. Chickenhare : mi-lièvre, mi-poulet, il combine agilité et capacités de saut étonnantes pour explorer des environnements périlleux et atteindre des zones inaccessibles autrement.

: mi-lièvre, mi-poulet, il combine agilité et capacités de saut étonnantes pour explorer des environnements périlleux et atteindre des zones inaccessibles autrement. Meg : experte en arts martiaux, elle déploie des attaques rapides et puissantes pour terrasser tous ses adversaires, y compris le redoutable Piggy.

: experte en arts martiaux, elle déploie des attaques rapides et puissantes pour terrasser tous ses adversaires, y compris le redoutable Piggy. Abe : une tortue géante à la force colossale, capable de se propulser en glissade et de briser les obstacles les plus résistants pour dégager de nouveaux chemins.

: une tortue géante à la force colossale, capable de se propulser en glissade et de briser les obstacles les plus résistants pour dégager de nouveaux chemins. Mécanique de puzzle et d’exploration : alterner intelligemment entre les trois personnages est la clé pour résoudre des énigmes complexes, traverser des paysages variés et affronter une faune de méchants hauts en couleur.

: alterner intelligemment entre les trois personnages est la clé pour résoudre des énigmes complexes, traverser des paysages variés et affronter une faune de méchants hauts en couleur. Quête épique : récupérez l’artefact ultime, la plume arc-en-ciel, en déjouant les plans de Spiking-Beard et en maîtrisant le maniement alterné de vos héros.

Akatsuki Games, Aniplex et Blast Edge Games ont annoncé aujourd’hui que Hyke: Northern Lights sera lancé sur Nintendo Switch. Le titre arrivera cet été – restez à l’écoute pour la date de sortie.

Hyke: Northern Lights est un RPG d’action en pixel art. Après un premier teasing en septembre dernier, une mise à jour officielle a été partagée aujourd’hui lors de l’Indie Live Expo. Voici plusieurs informations sur le projet :

Une jeune fille part en voyage. Sur les traces de sa mère… qui a détruit le monde.

Des sorcières, du camping et une aventure à travers le monde !

Plongez dans un RPG d’action en 2D vue de dessus avec Hyke, une sorcière passionnée de camping, et explorez des zones interdites remplies de magie et de dangers. Quand vous vous reposez de votre périple, profitez de la chaleur des feux de camp, écoutez une musique apaisante et détendez-vous avant de repartir pour de nouvelles aventures audacieuses avec vos compagnons.

Exploration – Des sorcières aux styles de jeu variés peuvent rejoindre votre groupe au fil de l’histoire. Vous pouvez changer de compagnons à tout moment pendant vos explorations.

– Des sorcières aux styles de jeu variés peuvent rejoindre votre groupe au fil de l’histoire. Vous pouvez changer de compagnons à tout moment pendant vos explorations. Campement – Installez librement votre équipement de camping, cuisinez, écoutez vos morceaux préférés et profitez de moments de repos bien mérités.

– Installez librement votre équipement de camping, cuisinez, écoutez vos morceaux préférés et profitez de moments de repos bien mérités. Une jeune fille part en voyage, suivant les traces de sa mère – une sorcière – dans un monde ravagé par la guerre entre humains et sorcières. Hyke, une fille aux cheveux blancs, continue ce voyage autour du monde et finit par pénétrer dans une terre inconnue appelée les « Zones Interdites ». Le destin de Hyke se met en marche lorsqu’elle rencontre les sorcières Metheos, gardiennes des Zones Interdites…

Caractéristiques principales :

Pixel Art riche en détails – Des graphismes 2D en pixel art magnifiques et colorés qui donnent vie au monde.

– Des graphismes 2D en pixel art magnifiques et colorés qui donnent vie au monde. Des sorcières attachantes – Laissez ces sorcières adorables, puissantes et uniques vous guider dans une aventure palpitante.

– Laissez ces sorcières adorables, puissantes et uniques vous guider dans une aventure palpitante. Gameplay varié – Incarnez sept personnages distincts, chacun proposant une expérience unique et permettant différentes stratégies pour surmonter les niveaux.

– Incarnez sept personnages distincts, chacun proposant une expérience unique et permettant différentes stratégies pour surmonter les niveaux. Vie de camp relaxante – Faites des pauses au camp pour vous reposer, trier votre équipement préféré et personnaliser votre campement !

– Faites des pauses au camp pour vous reposer, trier votre équipement préféré et personnaliser votre campement ! Bonus de cuisine – Préparez des repas au camp pour obtenir des bonus lors de l’étape suivante.

Three Bees a annoncé aujourd’hui que Perfect Tides: Station to Station arrivera sur Nintendo Switch. La sortie du jeu est prévue pour la fin de l’année 2025.

Le titre est un jeu d’aventure narratif en point-and-click sur le thème du passage à l’âge adulte. Il s’agit également de la suite du jeu original Perfect Tides.

Voici plusieurs informations sur ce nouveau projet :

Écrit et conçu par Meredith Gran, créatrice de la célèbre bande dessinée Octopus Pie, lue par des centaines de milliers de personnes, Perfect Tides: Station to Station explore les hauts et les bas d’une jeune femme qui fait ses premiers pas hésitants dans l’âge adulte. Accompagnez Mara, 18 ans, alors qu’elle quitte sa confortable ville natale insulaire pour s’installer en ville et débuter – espérons-le – une expérience universitaire enrichissante.

Aidez Mara à poursuivre son rêve de devenir écrivaine tout en affrontant les défis de sa première année d’indépendance. Chaque saison offre de nouvelles opportunités et difficultés à travers plus de 60 environnements différents, peuplés de personnages mémorables. Réussissez – ou échouez – à créer des amitiés durables ou à vivre des histoires amoureuses, tandis que Mara apprend à jongler entre ses ambitions personnelles, sa vie sociale et ses études.

Explorez des récits à embranchements en visitant des lieux clés à l’aide du vaste réseau de transport de la ville. Développez la plume de Mara en vivant avec elle son quotidien : discussions en classe, soirées entre amis, moments de solitude… Puis, utilisez ces expériences pour l’aider à écrire des essais profonds (ou des divagations incohérentes) dans sa quête pour devenir une légende littéraire.

Meredith Gran, fondatrice de Three Bees, a déclaré :

« Le réseau de transport en commun de la ville est un endroit clé où Mara passe beaucoup de temps à réfléchir. Sortir Perfect Tides: Station to Station sur Nintendo Switch semblait donc parfaitement logique – les joueurs pourront l’emporter partout avec eux, comme ils vivent leurs propres voyages personnels. »

Gentle Giant a annoncé que Spiritfall sortira sur Nintendo Switch le 9 mai 2025.

Spiritfall est un roguelite d’action rapide dont le système de combat s’inspire des jeux de combat de type « platform fighter ». Tranchez, écrasez, projetez et collez vos ennemis contre les murs à l’aide d’un arsenal divin en constante évolution.

Caractéristiques principales

Un roguelike de combat en arène plateforme – Spiritfall combine le combat précis des jeux de combat en arène, une mobilité fluide et des mécaniques de roguelite ! Traversez des régions dangereuses et enchaînez des combos meurtriers sur une carte générée aléatoirement.

– Spiritfall combine le combat précis des jeux de combat en arène, une mobilité fluide et des mécaniques de roguelite ! Traversez des régions dangereuses et enchaînez des combos meurtriers sur une carte générée aléatoirement. Des synergies divines vous attendent – Les esprits divins vous offrent des bénédictions puissantes qui améliorent vos compétences en combat. Trouvez vos capacités préférées et expérimentez des combinaisons uniques.

– Les esprits divins vous offrent des bénédictions puissantes qui améliorent vos compétences en combat. Trouvez vos capacités préférées et expérimentez des combinaisons uniques. Devenez plus fort après chaque défaite – La mort n’est qu’un contretemps temporaire : vous vous réveillez plus fort au Sanctuaire pour continuer votre aventure. Utilisez les ressources récoltées pour améliorer vos compétences, débloquer des pouvoirs uniques et équiper des armes puissantes.

– La mort n’est qu’un contretemps temporaire : vous vous réveillez plus fort au Sanctuaire pour continuer votre aventure. Utilisez les ressources récoltées pour améliorer vos compétences, débloquer des pouvoirs uniques et équiper des armes puissantes. Rencontrez des personnages mystérieux – Vous croiserez divers PNJ au cours de votre voyage. Certains retourneront même au Sanctuaire pour vous aider dans votre quête… d’autres pourraient être moins amicaux.

– Vous croiserez divers PNJ au cours de votre voyage. Certains retourneront même au Sanctuaire pour vous aider dans votre quête… d’autres pourraient être moins amicaux. Un jeu soutenu par sa communauté – Du nouveau contenu et des fonctionnalités sont régulièrement ajoutés grâce aux retours des joueurs ! Suivez le développement du jeu en rejoignant notre serveur Discord ou en vous inscrivant à notre newsletter.

Aujourd’hui, Dojo System et ChumasGames ont annoncé que Panik arrivera sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a encore été précisée.

Panik est un jeu de réflexion dans lequel les joueurs doivent guider des personnages apeurés jusqu’à l’objectif. Plus de 100 niveaux seront à relever à travers huit mondes.

Voici une présentation plus détaillée du jeu :

Panik est un jeu de puzzle où vous devez guider différents personnages jusqu’à l’arrivée. Facile, non ? Mais… saurez-vous y parvenir sans paniquer ?

Les panikers sont terrifiés et incapables de bouger ! À vous de découvrir comment les calmer et les mener en sécurité. Complétez plus de 100 niveaux répartis sur 8 mondes uniques et relevez tous les défis. Faites connaissance avec les panikers ! Avez-vous vu celui qui porte une couronne ? Et celui avec un chapeau de magicien ? Ou encore le robot ? Il y a même un ninja ! Chacun possède des capacités uniques pour vous aider (ou pas) à résoudre les énigmes.

Caractéristiques principales

Plus de 100 niveaux répartis sur 8 mondes.

14 panikers aux compétences uniques. (Ou serait-ce 15 ?)

Un style minimaliste.

Une touche d’humour.

Et beaucoup de panik !

MLMEDIA a annoncé aujourd’hui que Rooftops & Alleys arrivera sur Nintendo Switch le 17 juin 2025.

Rooftops & Alleys est un jeu de parkour proposant divers modes et fonctionnalités comme des contre-la-montre, du Capture the Flag et bien plus encore. Bien qu’il ait été en accès anticipé sur PC, la version complète est presque prête. Elle inclura une nouvelle carte, un système de progression complet, et « beaucoup plus de contenu passionnant ». Voici quelques informations supplémentaires :

Vous avez déjà eu l’impression qu’il manquait le jeu de parkour idéal ? Celui qui satisfait vraiment votre envie de freerun, là où les autres échouent ? Rooftops & Alleys, aussi appelé The Parkour Game, veut combler ce vide ! Développé en solo avec Unreal Engine 5, ce jeu vise à offrir une expérience solo amusante, avec plusieurs cartes pour explorer librement et repousser vos limites. Il propose une approche originale du genre parkour/freerun, avec un système de contrôle et de figures propre au jeu (les manettes offriront la meilleure expérience, mais le clavier/souris est aussi pris en charge).

Fonctionnalités principales

Parkour et freerunning

Contrôles intuitifs

Système de figures et de score

Solo et multijoueur

Exploration libre

Contre-la-montre

Défis de figures

Système de marqueur de session et de localisation (pigeon)

Plusieurs cartes

Personnalisation du personnage

Caméras à la 3e et 1re personne

Bouton chute / ragdoll

Bouton ralenti

Météo dynamique

Réglages de l’heure de la journée

Musique originale en jeu

Fonctionnalités multijoueur

Jouez avec vos amis (via invitations ou navigateur de sessions)

Mode TAG (jusqu’à 4 joueurs)

Mode Capture the Flag (jusqu’à 4 joueurs)

Mode Jeu libre (jusqu’à 4 joueurs)

FuRyu vient d’annoncer Varlet, un RPG se déroulant dans un lycée, prévu sur Nintendo Switch pour le 28 août 2025.

Varlet se déroule à l’Académie Kousei, le premier établissement à avoir mis en place un système de réseau social appelé Johari. Mais Johari a commencé à provoquer la disparition d’utilisateurs… qui sont remplacés par des monstres.

Le jeu repose sur un système de statistiques dynamique appelé Triad Stats, permettant aux joueurs d’équilibrer six attributs répartis entre des traits de la triade claire et de la triade sombre. Ce système influence les choix de dialogue, les compétences passives en combat, et la véritable nature du personnage.

Informations supplémentaires :

Bienvenue à l’Académie Kousei, le premier lycée à avoir intégré le réseau de réalité virtuelle et croisée « Johari », utilisé aussi bien pour rechercher des informations, faire des achats que pour communiquer ou interagir socialement. Cette application a mené à une forte hausse du besoin d’approbation et d’attention chez les élèves. Une rumeur urbaine se répand alors : ceux dont les désirs deviennent trop forts disparaissent dans des « Glitchs » surnaturels. Pire encore, des monstres venus de ces Glitchs prendraient leur place dans le monde réel… sans que personne ne s’en rende compte.

Le protagoniste découvre rapidement que cette légende est bien réelle : certains étudiants ont déjà été remplacés par des créatures. Il se voit alors contraint d’agir. En tant que membre du Student Support Services (SSS), un groupe dédié à la résolution des problèmes de l’académie, le joueur devra guider ses amis, renforcer les liens et combattre pour protéger l’école d’un destin funeste. Mais gérer ces relations n’est pas sans conséquences : se rapprocher de trop de personnes à la fois pourrait entraîner des répercussions inattendues…

Le système Triad Stats

Au cœur de l’expérience de Varlet se trouve le système Triad Stats, qui façonne l’évolution du personnage selon les choix du joueur. Ces six attributs se répartissent entre :

Triade claire : moralité, empathie, altruisme

: moralité, empathie, altruisme Triade sombre : machiavélisme, psychopathie, narcissisme

Les décisions du joueur définiront sa vraie nature : un meneur bienveillant qui soutient ses alliés… ou un dirigeant impitoyable prêt à tout, quitte à se sacrifier pour le pouvoir.

PixelHeart et Pixel Almost Perfect sont fiers de dévoiler un tout nouveau jeu de course explosif : OctaRace!

Inspiré des classiques du multijoueur comme MicroMachines, OctaRace vous plonge dans des courses rapides, fun et accessibles. Conçu pour toute la famille, ce jeu d’arcade propose des sessions courtes, une prise en main immédiate, et une ambiance rétro qui rappelle l’époque de la PlayStation 1, le tout dans un univers coloré, convivial et résolument feel-good.

Prévu sur PC et consoles (y compris la future Switch 2), OctaRace est parfait pour des parties courtes, que ce soit en solo ou entre amis, en local ou en ligne.

Pour soutenir le développement du jeu, Pixel Almost Perfect lance une campagne Kickstarter. La page de pré-lancement est déjà en ligne — inscrivez-vous dès maintenant pour être prévenu dès que la campagne commence ! Ce financement participatif servira à finaliser le jeu, permettre une sortie physique, et garantir un suivi à long terme avec du contenu et des fonctionnalités supplémentaires.

Caractéristiques principales :

Des contrôles simples et un gameplay riche

De 1 à 8 joueurs sur le même canapé ou en ligne

Une variété de modes de jeu pour le solo comme pour le multijoueur

Un large choix de véhicules emblématiques

Personnalisez votre bolide avec des objets fun et créez votre propre style de pilote

Incarnez un casting de personnages divers et originaux

Game Source Entertainment vient tout juste de révéler la date de sortie de Noctuary. Le jeu arrivera dans seulement quelques mois, avec un lancement confirmé sur Nintendo Switch le 31 juillet 2025.

Noctuary, un jeu d’action-aventure isométrique, avait été annoncé en septembre dernier. Lors de cette révélation initiale, une sortie vague en 2025 avait été évoquée.

Pour rappel, voici à quoi vous attendre :

Alina Nightsong – L’un des deux protagonistes, partenaire de Fancia à la Balise d’Earthcaress. Passionnée… mais un peu lente à réagir ?

Fancia Dream – L’autre protagoniste, petite sœur de la famille Dream. Elle travaille dur pour réussir l’examen des Arborangers et combattre les Darkritters.

Noctuary est un visual novel à deux protagonistes. Les joueurs incarnent le duo Fancia Dream et Alina Nightsong, qui rêvent de devenir des Arborangers, protecteurs du peuple. Voyagez dans un monde féerique aux côtés du duo, vivez leurs aventures quotidiennes animées, et découvrez peu à peu l’histoire d’une mystérieuse jeune fille venue du ciel. En parallèle, n’oubliez pas d’affronter les Darkritters, des monstres toujours présents et dangereux qui menacent la vie des Illuminators. Aiguisez vos compétences de combat, éliminez ces créatures féroces et préservez la paix de votre communauté !

Caractéristiques principales :

Entraînez vos compétences de combat dans des affrontements spectaculaires : Durant votre aventure, vous affronterez de nombreux ennemis avec une série de combos puissants ! Les deux héroïnes possèdent des compétences uniques et des styles de combat différents. Alternez entre elles en plein combat pour faire face aux attaques ennemies et achevez-les grâce à la compétence spéciale Switch sur le terrain et la Synergie.

: Durant votre aventure, vous affronterez de nombreux ennemis avec une série de combos puissants ! Les deux héroïnes possèdent des compétences uniques et des styles de combat différents. Alternez entre elles en plein combat pour faire face aux attaques ennemies et achevez-les grâce à la compétence spéciale Switch sur le terrain et la Synergie. Soutenez votre protagoniste préféré : vos choix influenceront la fin de l’histoire : Explorez le monde onirique d’Aborteria à travers les yeux des Illuminators. Avec des personnages attachants, une bande-son originale envoûtante, des visuels haute définition et une mise en scène soignée, Noctuary promet une expérience inoubliable.

: Explorez le monde onirique d’Aborteria à travers les yeux des Illuminators. Avec des personnages attachants, une bande-son originale envoûtante, des visuels haute définition et une mise en scène soignée, Noctuary promet une expérience inoubliable. Découvrez le sophistiqué système de “Bénédictions” : Les amitiés et bénédictions récoltées durant votre voyage renforceront vos capacités en combat. Combinez librement les Pétales de Bénédiction, chacun doté des traits de différents personnages, pour personnaliser votre style de jeu. D’autres systèmes de développement bien conçus vous attendent également !

Le développeur Retro Reactor et l’éditeur Entalto Publishing ont annoncé que leur jeu de combat 2D dessiné à la main, Two Strikes, est repoussé au 23 mai 2025. Initialement prévu pour le 25 avril, les raisons de ce report d’un mois n’ont pas été communiquées.

La victoire repose sur une précision absolue : maîtrisez l’art du blocage, trompez vos adversaires par la ruse, et portez le coup décisif. Choisissez votre destin parmi huit guerriers uniques, chacun expert dans un style mortel, et testez vos compétences lors de duels multijoueurs intenses ou en perfectionnant votre technique dans divers défis solo. La version complète de Two Strikes sera proposée au prix de 19,99 $, avec un mode histoire enrichi dévoilant le passé de redoutables combattants dans le périlleux Tournoi du Shinigami, ainsi qu’un mode en ligne avec cross-play fluide.

Masala Games a annoncé que Detective Dotson sortira sur Nintendo Switch et sur la Switch 2 plus tard cette année. Detective Dotson est un jeu d’aventure mystérieuse inspiré du cinéma Bollywood, dans lequel vous incarnez le détective éponyme, Dotson — un détective réticent qui rêve en réalité de devenir une star de Bollywood.

Un jeu de mystère « cozy » autour d’un détective aux rêves de Bollywood. Il s’agit du tout premier jeu d’aventure se déroulant dans les rues colorées de l’Inde. Interagissez avec des personnages 2D adorables dans un monde en 3D. Rassemblez des indices et résolvez le tableau d’enquête. Avec chaque affaire résolue, une mystérieuse conspiration plus vaste se dévoile.

Explorez les rues animées de l’Inde à votre rythme.

Échangez des objets avec plus de 50 personnages pour obtenir des indices.

pour obtenir des indices. Jouez à des mini-jeux pour gagner des pièces. Marchandez dans les échoppes de rue.

Chaque affaire résolue révèle une partie d’un mystère plus grand.

Fonctionnalités principales :

Achetez et échangez des objets pour obtenir des indices : nourriture de rue, encens, etc.

Un casting criminel tout en charme et en humour.

Un monde original mêlant graphismes 2D et 3D.

4 enquêtes à résoudre : de l’introduction simple à l’affaire finale épique qui lie tout.

: de l’introduction simple à l’affaire finale épique qui lie tout. La fonctionnalité la plus indienne qui soit : un système de marchandage .

. 4 mini-jeux, dont du cricket et des danses Bollywood.

À venir via des mises à jour gratuites :

Encore plus d’enquêtes !

Mode coopératif !

Mini-jeux supplémentaires !

(Peut-être moins de points d’exclamation ?)

« L’Inde est absente de la culture vidéoludique. Nous sommes une équipe indé indienne bien décidée à changer cela ! »

Comme annoncé aujourd’hui par Playism et Team Woll, Cato: Buttered Cat sera lancé sur Nintendo Switch le 1er mai 2025.

Cato: Buttered Cat est un jeu de plateforme à défilement horizontal mêlant puzzles. Le jeu consiste à faire interagir le Chat et la Tartine Beurrée pour résoudre des énigmes et compléter les niveaux — il y en a plus de 200 au total.

Voici un aperçu complet du jeu :

Cato: Buttered Cat est un jeu de plateforme adorable inspiré du mème du paradoxe du chat beurré : les chats atterrissent toujours sur leurs pattes, et les tartines tombent toujours côté beurré vers le bas. En attachant une tartine beurrée au dos d’un chat, on crée un paradoxe qui aboutit à une machine en mouvement perpétuel avec un chat beurré qui tourne sans fin !

Le jeu suit les aventures des deux personnages principaux, le Chat et la Tartine Beurrée. Vous devrez utiliser leurs interactions pour résoudre diverses énigmes à chaque niveau. Le jeu complet comprend plus de 140 niveaux principaux et plus de 60 niveaux annexes. Vous y trouverez également des salles secrètes, des batailles de boss difficiles et des mini-jeux amusants. La version complète inclura un système de tenues, avec plus de 30 skins à collectionner pour le Chat et la Tartine !

Aventure commune du Chat et de la Tartine

Contrôlez le chat qui court de gauche à droite, grimpe sur les griffoirs et se faufile dans des tuyaux. Eh oui ! Les chats sont liquides !

qui court de gauche à droite, grimpe sur les griffoirs et se faufile dans des tuyaux. Eh oui ! Les chats sont liquides ! Guidez la tartine pendant ce temps, qui saute comme un projectile. Maintenez enfoncé pour faire sauter la tartine plus loin !

pendant ce temps, qui saute comme un projectile. Maintenez enfoncé pour faire sauter la tartine plus loin ! Lorsque les deux se combinent, ils déclenchent le paradoxe et peuvent atteindre des endroits inaccessibles !

Gadgets fantasques

Cato: Buttered Cat vous emmène dans une aventure stimulante à travers cinq mondes différents, chacun rempli de gadgets uniques.

De la grille-pain (Tartine : NON !! ) aux trampolines beurrés en passant par les tuyaux spatiaux qui augmentent la vitesse (Chat : Miaou !! ).

) aux trampolines beurrés en passant par les tuyaux spatiaux qui augmentent la vitesse (Chat : ). En chemin, ils rencontreront également des compagnons mystérieux pour les aider à résoudre des énigmes.

Le jeu est centré sur des puzzles, avec quelques éléments d’action. Pas besoin d’effectuer des sauts difficiles la plupart du temps, il suffit de se concentrer sur la résolution des énigmes. Cependant, quelques ennemis gênants se dresseront sur votre chemin. Vos capacités vous permettront de les éliminer.

Au fur et à mesure de l’aventure, vous débloquerez également divers mini-jeux. Une fois collectés, vous pourrez les installer sur votre console dans votre petit abri, pour y jouer à tout moment.

Dans le monde de Cato: Buttered Cat, il existe de nombreuses salles secrètes accessibles uniquement par des passages cachés. Là, vous pourrez trouver des œufs de Pâques provenant d’autres mondes et des objets mystérieux.

Ramenez-les dans votre abri douillet, enfilez votre tenue préférée, et repartez à l’aventure !

Que recherche exactement le chat et la tartine ? Des pièces de cette histoire sont éparpillées tout au long de l’aventure, prêtes à être explorées par vos soins.

Valkyrie of Phantasm est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch, comme l’ont annoncé aujourd’hui l’éditeur Playism et le développeur Areazero. Le jeu sera disponible plus tard en 2025.

Valkyrie of Phantasm est un jeu de combat de type shooting battle action. Il a été confirmé qu’après le lancement, davantage de personnages seront ajoutés via des DLC.

Contrôlez des personnages de la série Touhou Project dans ce jeu de tir en mode combat aérien à grande vitesse ! Les batailles de Danmaku les plus rapides que vous ayez jamais vues se dérouleront dans les cieux de Gensokyo, où vous devrez utiliser votre mobilité pour esquiver des balles en quantité tout en lançant une variété de sorts.

Histoire

Un météore s’écrase soudainement dans Gensokyo.

Une fissure apparaît sur sa surface métallique, en forme d’œuf, et de petites particules de lumière brillent à travers les fissures, se dispersant dans toutes les directions.

Finalement, elles atteignent les résidents les plus puissants de Gensokyo.

L’une de ces lumières atteint Reimu Hakurei. Elle l’engloutit et se transforme en ce qui semble être une armure.

Un nom résonne dans sa tête, et elle le répète à haute voix :

« Valkyrie Arms… »

Sentant qu’un incident est en train de se produire, elle pousse un soupir et regarde dans la direction d’où est venue la lumière.

Elle s’élève dans les airs, disparaissant en un clin d’œil, ne laissant qu’une traînée rouge derrière elle.

« Mon corps se sent si léger… »

Vole plus vite que jamais, Reimu réalise que son armure—ses Valkyrie Arms—sont responsables de sa nouvelle vitesse.

Qui lui a donné ce pouvoir, et dans quel but ? Pour découvrir la raison de tout cela, Reimu se précipite… mais il ne faut pas longtemps avant que quelqu’un se dresse sur son chemin.

« Il semble que je ne sois pas la seule. »

Devant Reimu, une autre fille apparaît, vêtue elle aussi d’une Valkyrie Arms. Elles ont toutes les deux reçu le même pouvoir, et elles savent toutes deux ce qu’elles doivent faire…

Et ainsi commence une bataille de danmaku à grande vitesse.

Valkyrie of Phantasm est basé sur la série Touhou, mais propose une toute nouvelle histoire originale avec des interprétations des créateurs concernant le monde et les personnages. Il s’agit d’un jeu fan de Touhou Project développé par Areazero.

Système de jeu

Actions de base

Attaque – Effectuer une attaque de mêlée à courte portée.

– Effectuer une attaque de mêlée à courte portée. Tir – Tirer des balles ; maintenir pour un tir en rafale.

– Tirer des balles ; maintenir pour un tir en rafale. Sort – Lancer un sort de pattern de balles puissant.

– Lancer un sort de pattern de balles puissant. Esquive – Effectuer une esquive rapide.

– Effectuer une esquive rapide. Dash Boost – Dash en vol à grande vitesse.

– Dash en vol à grande vitesse. Protection – Mettre en place une barrière pour bloquer les attaques.

Actions spéciales

Accel Drive – Améliore temporairement (augmente la vitesse de déplacement, la vitesse de mouvement et la puissance d’attaque). L’augmentation des stats dépend du nombre de charges dans la barre Drive Gauge . Niveau 1 à Niveau 3 + Niveau MAX. Effets de type burst.

– Améliore temporairement (augmente la vitesse de déplacement, la vitesse de mouvement et la puissance d’attaque). L’augmentation des stats dépend du nombre de charges dans la barre . Niveau 1 à Niveau 3 + Niveau MAX. Effets de type burst. Accel Drive Spell – Un sort puissant uniquement utilisable pendant l’Accel Drive.

– Un sort puissant uniquement utilisable pendant l’Accel Drive. Ultimate Spell – Un sort extrêmement puissant utilisable uniquement au Niveau MAX.

– Un sort extrêmement puissant utilisable uniquement au Niveau MAX. Attaque de mêlée chargée – Effet de rupture de garde. Brise la garde et fait tanguer l’adversaire.

– Effet de rupture de garde. Brise la garde et fait tanguer l’adversaire. Rush Attack – Attaque charge à mi-distance.

– Attaque charge à mi-distance. Side Attack – Attaque à grande vitesse sur les côtés (fait deux pas à angle droit et attaque de côté).

– Attaque à grande vitesse sur les côtés (fait deux pas à angle droit et attaque de côté). Backstep Attack – Effectuer un pas en arrière, puis attaquer.

– Effectuer un pas en arrière, puis attaquer. Boost Dash Attack – Un coup puissant porté après un Boost Dash qui fait tanguer l’adversaire.

– Un coup puissant porté après un Boost Dash qui fait tanguer l’adversaire. Step Cancel – Effectuer un pas pour annuler le temps d’inactivité entre les actions d’attaque.

Nombre de joueurs

Combats à un à quatre joueurs .

. Le mode multijoueur nécessite une connexion en ligne.

JanduSoft, en collaboration avec Team Stargazers, a annoncé aujourd’hui Aureole: Wings of Hope pour Nintendo Switch. Le jeu est prévu pour le 22 mai 2025. Aureole: Wings of Hope est un jeu de plateforme de précision à grande vitesse. Sonic the Hedgehog, Celeste et Super Meat Boy sont cités comme sources d’inspiration.

Aureole: Wings of Hope est un jeu de plateforme de précision à grande vitesse inspiré par des classiques modernes tels que Sonic, Celeste et Super Meat Boy. Avec un style artistique époustouflant et une mécanique de jeu innovante, les joueurs contrôleront un halo mystique qui se déplace non pas par des entrées traditionnelles, mais par des impulsions directionnelles : maîtriser le terrain, la gravité et la dynamique pour terminer chaque niveau en un temps record.

Suivez le voyage de Ramila et Ryleth alors qu’ils luttent pour reprendre leur foyer des griffes du Demon King, naviguant à travers un monde rempli de dangers mécaniques, de gravité changeante et de défis de plateforme intenses.

Caractéristiques principales

Système de mouvement basé sur des impulsions qui redéfinit le genre des plateformes de précision

Niveaux cachés, nombreux secrets et mini-jeux

Six mondes uniques, chacun introduisant de nouvelles mécaniques de gameplay

Conception adaptée aux speedruns avec des niveaux difficiles et des classements mondiaux

Stardiver arrive sur diverses consoles, y compris la Nintendo Switch, a annoncé aujourd’hui Take It Studio. Actuellement, aucune fenêtre de lancement n’a été précisée.

Stardiver est décrit comme un jeu de science-fiction sous-marin riche en histoire. L’exploration en libre accès, les combats légers et la collecte de ressources sont des éléments majeurs de l’expérience.

Voici un aperçu supplémentaire du jeu :

L’année est 3076. Après 387 jours en cryosommeil, vous vous réveillez en orbite autour d’une planète oubliée pour enquêter sur la disparition d’un vaisseau de recherche AI. Ce qui commence comme une mission de recherche se transforme rapidement en un défi de survie, car une force mystérieuse commence à interférer avec chacun de vos mouvements.

Guidé par Zera, l’IA à bord de votre vaisseau, vous voyagerez à travers 20 missions narratives à la recherche de la vérité — et d’un moyen de rentrer chez vous.

Exploration axée sur l’histoire avec un gameplay qui transcende les genres

Bien que Stardiver propose un rythme calme et immersif, il est loin d’être passif. Le jeu mélange des éléments d’action, de création et de résolution de mystères pour créer une boucle de gameplay dynamique qui récompense à la fois la curiosité et la prudence.

Combat : Drones AI, faune hostile et énormes boss

: Drones AI, faune hostile et énormes boss Création et améliorations : Utilisez les ressources extraites pour améliorer votre vaisseau et accéder à de nouvelles zones

: Utilisez les ressources extraites pour améliorer votre vaisseau et accéder à de nouvelles zones Narration environnementale : Des indices pour résoudre le destin de la planète

Caractéristiques principales

Un monde sous-marin fait main de 30 km² avec des biomes thématiques par couleur

avec des biomes thématiques par couleur Perspectives multiples : Vue à la troisième personne, cockpit et nage en première personne

: Vue à la troisième personne, cockpit et nage en première personne 35 succès à débloquer

Mode capture d’écran intégré

Thèmes sur la conscience des IA, le changement environnemental et les choix moraux

Compile Hearts & Hyde (Digimon Survive) annoncent Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes, un « Side-scrolling action RPG » a venir sur PS5, PS4 et Nintendo Switch.

« Un incident éclate dans la Bibliothèque, vaste agrégat de connaissances et source de tout pouvoir magique. Quelqu’un a falsifié les Livres des Sept Héros.

En conséquence, la magie a disparu du monde…

La mission d’Ariana, la bibliothécaire, est de restaurer les Livres des Sept Héros. En utilisant sa magie pour pénétrer dans les livres, Ariana parviendra-t-elle à réparer les sept livres et à résoudre le mystère de la Bibliothèque ? »

L’équipe derrière LumenTale : Memories of Trey recherchait environ 80 000 $ pour faire de leur jeu une réalité, et un peu moins de 100 000 $ pour porter le titre sur Switch. Le Kickstarter a atteint cet objectif avec facilité, faisant de la sortie du jeu sur Switch une évidence.

Dans la dernière mise à jour du jeu, nous avons appris que Team17 s’est associé à Beehive Studios pour publier Lumentale : Memories of Trey. Nous n’avons toujours pas de date de sortie, mais nous avons une nouvelle bande-annonce que vous pouvez découvrir ci-dessus.

LumenTale : Memories of Trey est un jeu d’exploration, d’expériences et d’émotions. Il est né de notre amour pour le genre Monster Collector. Dans le jeu, vous incarnez Trey et vous explorez les terres de Talea, une vaste région remplie de mystères.

Après un certain événement, vous partirez à la recherche de vos souvenirs perdus et apprendrez tout sur la haine et la séparation profondes qui affligent le pays. Votre guide sera la légende d’un mystérieux désir… mais est-ce vrai ? Y aura-t-il un prix à payer ?

Flynn’s Arcade a annoncé la sortie de ION Shift sur Switch. Il n’y a pas de date de sortie pour le moment, mais vous pouvez voir la bande-annonce de la version Switch ci-dessus.

Dans ce jeu de plateforme 2D hardcore, les joueurs prennent le contrôle d’une créature extraterrestre naviguant dans un vaste et menaçant vaisseau spatial. L’objectif est simple : survivre contre vents et marées. Le vaisseau grouille de soldats hostiles, de tourelles mortelles et de drones laser qui sont constamment à l’affût.

Faites l’expérience d’un système de combat à haute teneur en adrénaline comme jamais auparavant, avec des courses dynamiques, des objets stratégiques à lancer et des arènes de type bac à sable. Foncez sur le champ de bataille avec précision, déchaînez un éventail de projectiles créatifs et naviguez dans un environnement dynamique pour obtenir des avantages tactiques. C’est le combat réimaginé, où chaque mouvement est un choix stratégique dans une arène en constante évolution.

Déchaînez le chaos dans ce jeu innovant où le tir ami devient votre arme de prédilection. Naviguez dans un monde où règne le chaos stratégique, où la précision et l’habileté sont nécessaires pour manier le pouvoir du tir ami contre vos ennemis. Transformez vos alliances en opportunités explosives et maîtrisez l’art du risque calculé. Êtes-vous prêt à redéfinir le champ de bataille grâce à l’inattendu ? »

Bridge Constructor Studio est la dernière entrée dans la série à succès Bridge Constructor. Les joueurs mettent leurs compétences en ingénierie à l’épreuve en concevant leurs propres constructions dans des mini-dioramas animés en 3D, puis lancent la simulation pour observer leurs créations face au défi ultime de stabilité.

Alliant les meilleurs éléments des précédents jeux Bridge Constructor avec un style visuel moderne et charmant – et proposant un système de construction intuitif, des commandes faciles, aucune contrainte budgétaire et des défis optionnels – c’est le terrain de jeu ultime pour les constructeurs expérimentés ainsi que pour les nouveaux venus dans la série.

70 énigmes stimulantes

Mettez à l’épreuve vos compétences en construction avec des dizaines d’énigmes uniques de construction de ponts à travers différents biomes. Sept véhicules différents et plusieurs matériaux de construction (bois, acier, câbles, piliers en béton et routes) assurent que chaque puzzle soit un défi nouveau et varié.

Créativité sans limites

Sans restrictions de budget ou de matériaux, vous pouvez expérimenter librement et concevoir sans limites. Pour un défi supplémentaire, gagnez une récompense spéciale en gardant les coûts dans un budget défini tout en vous assurant que votre pont tienne sous pression !

Environnements variés

Construisez des ponts à travers cinq magnifiques biomes, des villes remplies de gratte-ciel aux canyons enneigés, en passant par des vallées verdoyantes, et bien plus encore. Les possibilités sont infinies avec sept véhicules uniques offrant différentes dynamiques et défis ! Construisez des rampes et des boucles pour des cascades audacieuses de monster trucks, créez des ponts en acier robustes pour le transport de bois lourd, ou utilisez des objets mobiles dans les niveaux pour surmonter des obstacles avec le véhicule tout-terrain. Un triporteur de livraison de pizzas, un camion de service de colis, un petit autocar de tourisme et un bus de ville participent également à l’aventure !

Partager, c’est prendre soin

Laissez vos amis et votre famille découvrir Bridge Constructor Studio sans détruire vos chefs-d’œuvre soigneusement conçus. Créez jusqu’à cinq profils de joueurs, chacun avec sa propre progression dans la campagne !

qureate vient de partager une vidéo qui détaille son lineup de titres pour 2025 et 2026, et il y a beaucoup d’amour pour la Switch. Vous pouvez voir ci-dessous un aperçu des annonces concernant la Switch. Voici la liste complète des titres :

Magical Kuritto Ikuno Chan

Plateformes : Switch, PC

Date de sortie : 2025

Genre : Jeu d’action avec collection de cristaux

Fantasista Asuka

Plateformes : Switch, PC

Date de sortie : 2025

Genre : Jeu de football féminin en super-dimension

Tokyo Walkure

Plateformes : Switch, PC

Date de sortie : 2025

Genre : Jeu de roguelike Deckbuilder

Splash Girls (titre provisoire)

Plateformes : Switch, PC

Date de sortie : 2026

Genre : Jeu de tir à la troisième personne avec domination de filles géantes

Hebereke Bunny Garden

Plateformes : Switch, PC

Date de sortie : 2025

Genre : Jeu d’action décalé

Bunny Garden Nouveau titre (titre provisoire)

Road59 est un drame criminel centré sur des personnages, se déroulant dans l’arrondissement de Tenkai, une ville insomniaque flottant dans la baie de Tokyo d’un futur proche.

L’histoire suit des yakuza modernes dotés d’un pouvoir surnaturel appelé JINGI, transmis via le Rituel du Graal de Sang. Dans ce monde sombre de trahisons, désirs et guerres de territoires, un jeune successeur réticent, Shou Himuro, est contraint de devenir le patron du Clan Hakurou. Alors qu’il porte le poids d’un titre qu’il n’a jamais désiré, Shou plonge dans les bas-fonds dangereux de Tenkai pour protéger ceux qui lui sont chers.

Avec sa fusion d’éléments mythiques (comme le Graal de Sang et le JINGI) et de conflits factionnels typiques des récits de yakuza, ROAD59 offre une histoire captivante sur l’honneur, l’héritage et la survie.

Synopsis de l’histoire

Tenkai Ward, une métropole flottant dans la baie de Tokyo.

Ici, des êtres appelés Jingi, dotés de pouvoirs surhumains, s’affrontent dans des batailles sanglantes pour survivre.

Bien qu’héritier du Clan Hakurou, Shou Himuro aspire à une vie ordinaire et paisible. Pourtant, le destin l’oblige à endosser le rôle de nouveau patron, le forçant à porter l’avenir de sa famille.

Alors que Shou hésite à embrasser pleinement la voie des yakuza, les tensions explosent à Tenkai autour du Pouvoir d’Orochi, censé exaucer le désir ultime de son détenteur.

Pendant ce temps, le plus grand gang de la ville, le Clan Kurojou, cherche à absorber le Clan Hakurou affaibli après la mort de son ancien chef.

Pour protéger les siens, Shou devra naviguer dans un monde de trahisons et de désirs, contraint de faire des choix impossibles.

Quel destin l’attend au bout de ce chemin : le salut… ou la ruine ?

Le JINGI : Des Yakuza au-delà de l’Humanité

À Tenkai, ceux qui souhaitent sceller des liens indestructibles avec leurs compagnons subissent le Rituel du Graal de Sang. Lors de ce rituel, un enfant reçoit le sang de son parent, un frère cadet de son aîné, marquant leur initiation. Cet échange sacré les intronise comme membres à part entière… et leur confère une puissance extraordinaire : la force divine du Jingi.

Partager son sang, c’est renoncer à la voie des mortels. Devenus Jingi, ils ne peuvent plus retourner à la normalité. Leur corps est transformé à jamais, et ils doivent rompre tout lien avec leur ancienne vie. Pourtant, malgré ce destin irréversible, ils avancent, guidés par une détermination inflexible… et une soif de pouvoir désespérée.

Le Théâtre de l’Action : Tenkai Ward

La Route Nationale 59 traverse la baie de Tokyo. Au-delà s’étend un monde étincelant de désirs, dominé par les gratte-ciel les plus renommés : Tenkai Ward.

Autrefois une île artificielle construite sur un site d’enfouissement, Tenkai Ward a été transformée en zone économique spéciale. Régie par des lois uniques, la région est devenue un pôle touristique et un paradis des casinos.

Alimenté par des investissements massifs, le paysage urbain se développe à un rythme effréné : bureaux modernes et résidences luxueuses dominent l’horizon. Mais le vieux quartier, lui, sombre dans l’insécurité et les inégalités sociales.

Le Pouvoir d’Orochi et la Clé d’Orochi : Un Vœu au Prix Fort

La légende raconte que tout vœu peut être exaucé en offrant le sang de la Clé d’Orochi à la tête tranchée de Yamata no Orochi, enfouie sous terre. Mais ce geste déclencherait un cataclysme… La simple existence de ce pouvoir menace l’équilibre de Tenkai Ward, attisant les conflits.

ROAD59 : Le Bar où Secrets et Étrangers se Croisent

Niché dans le quartier festif de Tenkaiku, le bar ROAD59 est un refuge pour les âmes tourmentées… et un carrefour d’informations précieuses. Dans la seconde moitié de l’histoire, le protagoniste devient barman à ROAD59, œuvrant à sauver le Clan Hakurou tout en interagissant avec divers personnages et en recueillant des renseignements. Mais attention : un service médiocre pourrait vous priver de secrets cruciaux si vos clients partent mécontents !

(Les boissons non alcoolisées seront servies aux personnages mineurs.)

Informations sur les Personnages

Shou Himuro

Faction : Clan Hakurou

Un jeune homme ordinaire tiraillé, membre d’un gang.

Incapable de résister aux attentes, il porte le poids des traditions en tant que chef intérimaire du Clan Hakurou. Pris entre une sœur autoritaire et une cadette capricieuse, il peine à exprimer ses véritables sentiments.

Faction : Clan Hakurou Un jeune homme ordinaire tiraillé, membre d’un gang. Incapable de résister aux attentes, il porte le poids des traditions en tant que chef intérimaire du Clan Hakurou. Pris entre une sœur autoritaire et une cadette capricieuse, il peine à exprimer ses véritables sentiments. Suzuka Himuro

Faction : Clan Hakurou

Une lycéenne énergique, sœur cadette de Shou et Shizuka.

Grâce au JINGI, elle possède une force incroyable malgré son apparence. Au combat, elle manie une batte en fer de 100 kg… décorée avec style !

Faction : Clan Hakurou Une lycéenne énergique, sœur cadette de Shou et Shizuka. Grâce au JINGI, elle possède une force incroyable malgré son apparence. Au combat, elle manie une batte en fer de 100 kg… décorée avec style ! Shizuka Himuro

Faction : Clan Hakurou

L’aînée de la famille Himuro, qui gère le Clan Hakurou avec efficacité.

Elle pousse Shou, encore novice, à devenir un grand leader. Intrépide et sarcastique, elle ne recule devant rien et commande le respect (et la crainte) de ses hommes.

Faction : Clan Hakurou L’aînée de la famille Himuro, qui gère le Clan Hakurou avec efficacité. Elle pousse Shou, encore novice, à devenir un grand leader. Intrépide et sarcastique, elle ne recule devant rien et commande le respect (et la crainte) de ses hommes. Shion Hyuga

Faction : Clan Hakurou

Un soutien précieux pour Shou, dévoué au clan.

D’apparence douce, il est impitoyable envers ceux qui insultent les Hakurou. Sauvé par Shou après un grave accident, il lui voue une loyauté absolue.

Faction : Clan Hakurou Un soutien précieux pour Shou, dévoué au clan. D’apparence douce, il est impitoyable envers ceux qui insultent les Hakurou. Sauvé par Shou après un grave accident, il lui voue une loyauté absolue. Kazuomi Kurogane

Faction : Clan Hakurou

Membre haut placé du Clan Hakurou et ami d’enfance de Shizuka. Calme et fiable, il veille sur Shou comme un grand frère. Ses paroles rares mais réfléchies trahissent son attachement au clan.

Faction : Clan Hakurou Membre haut placé du Clan Hakurou et ami d’enfance de Shizuka. Calme et fiable, il veille sur Shou comme un grand frère. Ses paroles rares mais réfléchies trahissent son attachement au clan. Bakuto Yanagi

Faction : Clan Shinonome

Leader de facto du Clan Shinonome, il agit avec désinvolture… mais obtient des résultats. Ses méthodes imprévisibles agacent, mais son efficacité le rend indispensable.

Faction : Clan Shinonome Leader de facto du Clan Shinonome, il agit avec désinvolture… mais obtient des résultats. Ses méthodes imprévisibles agacent, mais son efficacité le rend indispensable. Kensei Sumeragi

Faction : Clan Kurojou

Chef arrogant du Clan Kurojou, il méprise autrui et domine Tenkai via sa société. Sous ses airs de CEO, il étend son empire criminel avec une brutalité calculée.

Faction : Clan Kurojou Chef arrogant du Clan Kurojou, il méprise autrui et domine Tenkai via sa société. Sous ses airs de CEO, il étend son empire criminel avec une brutalité calculée. Masamune Niimi

Faction : Police Spéciale de Tenkai

Ancien yakuza transformé en cyborg pour venger son honneur. Manipulé par Sui Kadosaki, il obéit sous la menace d’électrocutions. Fidèle au code de l’honneur, il incarne paradoxalement l’esprit yakuza.

Faction : Police Spéciale de Tenkai Ancien yakuza transformé en cyborg pour venger son honneur. Manipulé par Sui Kadosaki, il obéit sous la menace d’électrocutions. Fidèle au code de l’honneur, il incarne paradoxalement l’esprit yakuza. Kyoji Serizawa

Faction : Police Spéciale de Tenkai

Ex-modèle de droiture, assassiné avec sa famille par un gang lié au JINGI. Son manteau, conservé par Kadosaki, symbolise sa quête de justice inachevée.

Faction : Police Spéciale de Tenkai Ex-modèle de droiture, assassiné avec sa famille par un gang lié au JINGI. Son manteau, conservé par Kadosaki, symbolise sa quête de justice inachevée. Sui Kadosaki

Faction : Police Spéciale de Tenkai

Détective de la division JINGI, elle utilise Niimi comme outil pour venger Serizawa. Froide et déterminée, elle porte le manteau de son mentor comme un talisman vengeur.

Les Factions

Clan Hakurou

Un clan traditionnel respecté, dirigé par la famille Himuro. En déclin face au Clan Kurojou, il lutte pour survivre sous la direction fragile de Shou.

Un clan traditionnel respecté, dirigé par la famille Himuro. En déclin face au Clan Kurojou, il lutte pour survivre sous la direction fragile de Shou. Clan Kurojou

Le plus grand gang de Tenkai, soutenu par l’empire Sumeragi. Dirigé par Kensei, réputé pour sa clairvoyance, il est rongé par des dissensions internes.

Le plus grand gang de Tenkai, soutenu par l’empire Sumeragi. Dirigé par Kensei, réputé pour sa clairvoyance, il est rongé par des dissensions internes. Clan Shinonome

Un groupe libre et imprévisible, uni malgré l’absence de son chef. Leur réactivité et leur cohésion en font un acteur imprévisible.

Un groupe libre et imprévisible, uni malgré l’absence de son chef. Leur réactivité et leur cohésion en font un acteur imprévisible. PHOENIX

Une alliance mafieuse internationale, mystérieuse et rationnelle. Son entrée à Tenkai en fait une menace montante pour les clans locaux.

Road59 : Le Dernier Combat d’un Yakuza promet une plongée intense dans un Tokyo futuriste, mêlant mythes, trahisons et combats surnaturels. Préparez-vous à marcher sur la corde raide entre honneur et survie dès le 25 septembre 2025.