Alors qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite, il semblerait bien que Dragon Ball: Sparking! ZERO soit en route pour la Nintendo Switch 2. En effet, la General Authority of Media Regulation d’Arabie Saoudite a récemment publié une classification du jeu, mentionnant explicitement une version pour la nouvelle console de Nintendo.

Ce classement relance naturellement les spéculations autour d’une sortie sur Switch 2, d’autant plus que Bandai Namco n’a, pour l’instant, évoqué Dragon Ball: Sparking! ZERO que pour les plateformes PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Aucune communication officielle n’a confirmé l’arrivée du jeu sur la nouvelle machine hybride de Nintendo.

Ce genre de fuite est toutefois fréquent, les organismes de régulation devant évaluer les jeux avant leur sortie. Cela pourrait indiquer que l’annonce est imminente, peut-être dans un futur Nintendo Direct ou à l’occasion du lancement de la Switch 2 prévu pour le 5 juin 2025.

Dragon Ball: Sparking! ZERO est présenté comme l’héritier spirituel de la série Budokai Tenkaichi, promettant des combats explosifs en 3D, des environnements destructibles et un roster impressionnant de personnages de l’univers Dragon Ball. Un portage sur Switch 2 serait une excellente nouvelle pour les fans désireux de profiter de l’expérience en mode portable ou sur TV, profitant de la puissance supplémentaire de la nouvelle console.

En attendant une confirmation officielle de Bandai Namco ou de Nintendo, cette fuite reste à prendre avec des pincettes. Mais l’idée de revivre des affrontements légendaires entre Goku, Vegeta et bien d’autres sur Switch 2 est déjà particulièrement excitante !