L’indie studio Happy Broccoli Games a enfin dévoilé la date de sortie de son enquête-puzzle très attendue, Duck Detective : The Ghost of Glamping, suite autonome du succès critique Duck Detective : The Secret Salami. Disponible dès le 22 mai sur Steam et GOG, le jeu sera simultanément lancé sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Après plus de 4 000 retours “overwhelmingly positive” sur Steam pour son premier volet, Duck Detective revient avec une nouvelle affaire à la fois drôle et mystérieuse. Vous y incarnez Eugene McQuacklin, canard détective hanté par un passé douloureux (mariage raté et addiction au pain) et chargé d’élucider les phénomènes paranormaux qui agitent un glampsite (camp de luxe en pleine nature).

Enquête cosy et entièrement doublée