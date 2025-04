Alors que la Nintendo Switch 2 n’est pas encore sortie officiellement, la console s’annonce déjà comme un immense carton commercial – et une vraie galère à se procurer. Les précommandes se sont arrachées en quelques minutes à travers le monde, et la situation semble encore plus extrême au Japon, où les chiffres donnent le tournis.

Des données relayées par plusieurs joueurs japonais montrent que certains magasins reçoivent des stocks relativement conséquents pour un lancement, mais cela reste loin d’être suffisant. Ainsi, une enseigne Yokado aurait reçu 320 unités de la Switch 2 pour le 5 juin 2025. Un bon chiffre ? Pas vraiment. Lors de la loterie de précommande organisée par le magasin, un participant a obtenu un ticket numéroté dans les 6000. Autrement dit, la demande serait au moins 18 à 19 fois supérieure à l’offre disponible.

Et ce n’est pas un cas isolé. Un autre point de vente situé à Omiya, dans la préfecture de Saitama, n’a reçu que 125 consoles, alors que 900 personnes s’étaient inscrites à la loterie. Résultat : des milliers de fans japonais risquent de rester bredouilles au lancement.

La tension monte également sur le marché parallèle : des boutiques bien connues comme Famicom Plaza ont commencé à revendre la Switch 2 Mario Kart World à un prix gonflé à 62 800 yens (environ 9 000 yens au-dessus du tarif officiel). Et malgré cette hausse de prix, les précommandes se sont écoulées en un temps record. Si certains clients justifient le surcoût par la rareté du produit, d’autres dénoncent une pratique contraire à l’éthique, même si elle reste légale au Japon.

Dans ce contexte explosif, Nintendo a confirmé qu’il travaille à augmenter la production pour tenter de satisfaire la demande. Mais il est clair que les premiers mois de commercialisation seront tendus, notamment au Japon où la console sort dans deux versions : une internationale et une version locale moins chère mais avec verrouillage régional.

Avec un tel engouement dès la phase de précommande, des revendeurs déjà en embuscade, et un catalogue de lancement solide mené par Mario Kart World, la Nintendo Switch 2 semble destinée à s’imposer comme un nouveau phénomène. Reste à savoir combien de joueurs parviendront réellement à mettre la main dessus le jour J.