Depuis plusieurs mois, la Nintendo eShop est critiquée par les joueurs comme par les développeurs pour son flot de « slop » : ces petits jeux parfois bâclés, aux titres absurdes et aux visuels souvent générés par IA, qui inondent les classements et masquent les vraies pépites. Face à ces reproches — validation laxiste, interface native peu modulable, pratiques marketing (bundles promotionnels de 28 jours répétés à l’infini) — Nintendo a livré ce matin la mise à jour 20.0.0 de son système et de son eShop.

Point sur l’eShop avant la maj 20.0

Les reproches adressés à l’eShop ne datent pas d’hier : enquête après enquête, développeurs et utilisateurs dénoncent un processus d’approbation jugé trop permissif. Contrairement à Microsoft, qui valide chaque jeu individuellement, Nintendo (et Sony) applique un « one-time check » par développeur ou éditeur : une fois validé, celui-ci peut inonder la plateforme de titres, sans que chaque nouveau jeu fasse l’objet d’un examen approfondi.

Pour mieux comprendre l’origine de ce phénomène, plusieurs développeurs ont expliqué comment se déroule le processus de soumission sur les principales plateformes. Le passage par les étapes de pitch, de remplissage de formulaires techniques et de certification (« cert » ou « lotcheck ») est censé vérifier que le jeu respecte des critères techniques stricts. Cependant, contrairement à Xbox – qui procède à une vérification jeu par jeu – Nintendo et Sony approuvent les applications sur la base d’un développeur ou éditeur déjà validé. Une fois la porte franchie, rien n’empêche certains acteurs de sortir des dizaines de jeux au design similaire et à l’apparence artificielle, souvent réalisés à l’aide d’assets générés par intelligence artificielle.

Sur Nintendo, la situation est d’autant plus critique que l’interface de l’eShop sur la console est particulièrement lourde et peu organisée. Tandis que la version web offre une expérience plus fluide et moins saturée, l’application native peine à trier efficacement les nouveautés, donnant ainsi une visibilité démesurée à des titres de moindre qualité. Un éditeur a décrit une pratique courante : « Beaucoup de jeux publient des bundles en promotion pendant 28 jours (la durée maximale autorisée) et créent ensuite un nouveau bundle dès l’expiration de la réduction, assurant ainsi une présence quasi permanente en haut des listes. »

Résultat : des titres minimalistes ou kitschs — parfois nommés Fart Fart Boobie Fart: The Game — restent en tête des classement, nouvelles sorties et Recommandations, reléguant les productions indépendantes de qualité dans les profondeurs du catalogue. Sur console, l’interface native de l’eShop, peu flexible, ne permet pas de filtrer efficacement ces contenus ; seule la version web, moins exposée à ces « bundles-perpétuels », offre une expérience un tant soit peu salvatrice.

La mise à jour de l’eShop Switch met moins l’accent sur les jeux « eSlop ».

La grande nouveauté de la 20.0.0 concerne la page classement et celle des offres du moment. Jusque-là, le classement des meilleures ventes s’appuyait sur le critère « plus de téléchargements ces deux dernières semaines », favorisant les jeux à promotion outrageuse.

Désormais, les Charts listent les jeux selon leurs ventes réelles sur les trois derniers jours, mettant ainsi en avant les titres à succès constant plutôt que ceux propulsés par des rabais massifs

Concrètement, les « AAA Clock » et autres bundles à −90 % disparaissent du top 30, laissant place aux gros titres du moment (Stardew Valley, Mario, Pokémon, etc.). Sur Current Offers, le haut de la page est désormais dominé par des promotions sur des jeux reconnus, repoussant l’« eSlop » vers le bas de la liste — il faut désormais scroller plus loin pour tomber sur les cash-grabs.

Si ce changement constitue un indéniable progrès pour la découverte de titres solides, il présente aussi un revers : certains petits jeux indépendants à prix réduit voient leur visibilité réduite, les gros succès payants accaparant désormais toute la lumière.

Vous pouvez désormais cacher ces jeux Hentai coquins sur Nintendo Switch

Ultime clin d’œil à la fois taquin et pratique : la 20.0.0 ajoute la gestion des Cartes de jeu virtuelles, et avec elle, la possibilité de cacher les jeux de votre choix (idéal pour dissimuler vos titres « 18+ » quand la famille débarque).

Comment masquer un jeu :

Depuis le HOME Menu, accédez à Cartes de jeu virtuelles,. Sélectionnez la carte virtuelle du jeu à masquer. Ouvrez Options puis choisissez Masquer. Confirmez. Le titre disparaît alors de la liste principale ; pour le retrouver, utilisez Logiciel introuvable ? en bas de l’écran et sélectionnez Voir les cartes de jeu virtuelles masquées.

Pratique, simple à exécuter et sans impact sur votre sauvegarde ni votre licence : le jeu reste dans votre bibliothèque, mais n’apparaît plus dans la vue d’ensemble. Un petit pas pour Nintendo, un grand pas pour votre tranquillité familiale !