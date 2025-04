L’univers croisé de Funko Fusion franchit un nouveau cap : 10:10 Games, en partenariat avec Funko, Inc. (Nasdaq : FNKO), Universal Products & Experiences et le distributeur U&I Entertainment, annonce aujourd’hui la Funko Fusion Deluxe Edition pour Nintendo Switch. Cette version physique de l’action-aventure reprend tout le contenu du jeu original, y ajoute DLC, mises à jour et fonctionnalités inédites, et sera disponible en précommande dès maintenant chez certains revendeurs mondiaux.

Une édition “tout-en-un”

Date de sortie : 22 août 2025

: 22 août 2025 Prix : £34.99 GBP / $39.99 USD / €39.99 EUR

: £34.99 GBP / $39.99 USD / €39.99 EUR Précommande : ouverte chez les détaillants spécialisés

Contenu inclus

Le jeu de base Funko Fusion Tous les DLC gratuits déjà disponibles Sélection de DLC payants :

The Office Cameo Pack

Wicked Movie Packs Bundle

Universal Monsters DLC packs

Mises à jour et améliorations :

Toggle gore (effets sanguinolents) pour une version plus familiale

Correctifs de stabilité et optimisations diverses

Les joueurs qui commanderont la Deluxe Edition dès aujourd’hui recevront un pack de personnages inédits issu de la gamme Pop! Fantastik Plastik, téléchargeable à la sortie du jeu.

Funko Fusion invite les collectionneurs à explorer le Wonder Works, un monde truffé de clins d’œil aux franchises phares :

Jurassic World, JAWS, Back to the Future, The Thing

Battlestar Galactica, Xena: Warrior Princess, The Umbrella Academy

Skybound Entertainment’s Invincible, Capcom’s Mega Man™, et bien d’autres

Chaque niveau propose quêtes, énigmes et batailles, avec un style visuel fidèle à l’esprit “Pop!” de Funko. Des packs DLC supplémentaires sont déjà planifiés pour enrichir régulièrement l’expérience.