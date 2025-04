Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2025, la der des der avant la Nintendo Switch, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Rune Factory: Guardians of Azuma (30 mai)

Choisissez l’un des deux protagonistes, unis par des forces mystérieuses. Profitez de trésors sacrés pour affronter les nombreuses formes de la Souillure et rendez au peuple comme aux dieux leur gloire passée. Développez l’agriculture, gérez plus d’une parcelle, reconstruisez des villages entiers et découvrez de nouvelles amitiés et ressources en chemin. Explorez des villages de saison inspirés de la culture japonaise, participez à leurs festivals, retrouvez des éléments connus des fans et qui sait… vous pourriez même rencontrer l’amour.

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps (21 mai)

Découvrez ce nouveau jeu de rôle social « tranquille » dans lequel vous pouvez jouer et intervertir librement entre 14 professions uniques, aussi appelées « carrières, » pour profiter d’une vie insouciante dans un monde utopique.Vous pouvez pêcher, cuisiner, modeler l’île selon vos désirs, ou encore vous joindre à vos amis afin d’affronter les monstres qui peuplent ce monde immense.À vous de choisir la carrières que vous souhaitez vivre !

High On Life (6 mai)

À peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition, vous n’avez vraiment rien pour vous jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre entendant se shooter à l’humanité envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devrez répondre à l’appel de l’aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que le cosmos ait jamais connu.Explorez une variété de biomes et de lieux à travers le cosmos, affrontez l’infâme Garmantuous et ses sbires, récupérez des trésors, rencontrez des personnages uniques et bien plus encore dans la dernière aventure haute en couleurs de Squanch Games!

Capcom Fighting Collection 2 (16 mai)

Choisissez entre des titres adorés des fans, comme Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 et Project Justice, et des jeux d’action en 3D tels Power Stone et Power Stone 2 avec cette collection de 8 grands classiques des jeux de combat !Chacun de ces jeux peut être joué en ligne ou en coop ! Remontez sur le ring et plongez dans des combats légendaires qui dépassent l’entendement ! Que ce soit face à un ancien rival ou une nouvelle connaissance, donnez-vous à fond pour remporter la victoire !

Onimusha 2: Samurai’s Destiny (23 mai)

Forgez votre propre destin. Onimusha 2: Samurai’s Destiny revient avec des graphismes en HD et des commandes modernes pour des contre-attaques critiques et des combats à l’épée intenses. Dans la peau de Jubei Yagyu, explorez le Japon féodal avec vos alliés. Le jeu est désormais disponible dans de nouvelles langues.

Fuga: Melodies of Steel 3 (29 mai)

La conclusion du RPG tactique « Fuga: Melodies of Steel » ! Retrouvez dans cet ultime épisode de nouveaux systèmes de combat, de nouvelles fonctions pour le Taranis, mais aussi de nouvelles routes et de nouvelles batailles à ne pas manquer !

Monster Train 2 (21 mai)

Monster Train 2 s’appuie intelligemment sur le système de combat vertical du jeu original, sur trois étages à gérer simultanément, pour offrir un nouveau défi épique qui se dévoile dans cette première bande-annonce. Le but est désormais d’empêcher les Titans, dont la puissance est inouïe, de détruire le monde. Le dernier espoir tient dans une alliance autrefois parfaitement impensable : celle des forces du Paradis et de l’Enfer. Le voyage jusqu’aux Abysses, le fief des Titans, s’annonce fun mais diablement corsé. Monster Train 2 met plus que jamais à l’épreuve votre capacité à vous adapter à l’ennemi pour combattre et déjouer des armées d’ennemis inarrêtables en apparence. Vous quitterez cette fois les profondeurs de l’enfer du titre original pour plonger dans de nouveaux environnements surprenants, qui vous attendent au-delà des portes du paradis.

Affrontez les nouvelles Factions ennemies aux commandes de cinq nouveaux clans jouables, offrant chacun leurs propres avantages stratégiques et styles de combats alternatifs. Shiny Shoe mélange des centaines de cartes différentes, familières comme inédites, offrant évidemment de nouveaux types de cartes. Les Room Cards offrent de puissants boosts à un seul étage du train, les Equipment Cards ajoutent de nouveaux pouvoirs à une seule unité tandis que les Neutral Cards, adorées des fans, peuvent renverser les situations même les plus mal engagées. Cette suite offre également de nouveaux pouvoirs aux unités, à activer au moment qui vous semble opportun. Pour profiter de la profondeur immense de Monster Train 2, l’expérimentation est aussi gratifiante que cruciale.

Monster Train 2 s’annonce comme la nouvelle locomotive d’un genre souvent très balisé avec ses nouveaux bonus pour améliorer le train, un mode Endless, des défis Quotidiens et Dimensionnels, des mutateurs pour épicer les runs, des classements en ligne et plus encore. Grâce à son immense éventail de cartes permettant de découvrir des synergies imparables, Monster Train 2 garantit un système fascinant et profond qui plaira autant aux nouveaux venus qu’aux stratèges les plus expérimentés. Les combats tendus regorgent de surprises et de possibilités à découvrir et avec lesquelles expérimenter.

Yasha: Légendes de la Lame Démoniaque (14 mai)

« Yasha: Légendes de la Lame Démoniaque » est un RPG roguelite de style japonais, se déroulant à l’époque Edo. Vous y découvrirez un monde fantastique traditionnel, dont l’un des attraits est son système de combats basé sur les combo!Il y a longtemps, un équilibre fragile était maintenu entre les humains et les yokai. Bien qu’il y ait de petits conflits occasionnels, ils avaient toujours coexisté en paix. Cependant, le roi des yokai, le Renard à Neuf Queues, est un jour descendu, menant une armée d’esprits malveillants pour envahir le monde des humains. Cette ère chaotique marque le début d’un périple pour exterminer les démons. Restaurez la paix à travers le cycle sans fin de la réincarnation et découvrez la vérité cachée derrière ces événements !

Captain Blood (6 mai)

Captain Blood est un jeu d’action sur le thème des pirates qui se déroule dans l’Amérique espagnole du XVIIe siècle. Incarnez un redoutable corsaire et partez en quête d’or et de gloire ! Préparez-vous à vivre des aventures remplies de canons, de pistolets, de duels bravaches et bien d’autres pirateries. Ce jeu hack’n’slash bourré d’action met en scène des affrontements de mêlée effrénés, des hordes d’ennemis et un système de combat classique mêlant combos spectaculaires et coups de grâce épiques.Montez à bord de votre navire et tirez les canons pour repousser des équipages assoiffés de sang dans des batailles intenses sur le pont. Amassez de l’or pour améliorer vos compétences de combat, achetez de nouvelles armes et devenez leboucanier le plus redouté de toutes les mers ! Combattez pour la richesse et la gloire!

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED (22 mai)

Devenez pilote dans le monde de Mobile Suit Gundam SEED, disponible pour la première fois avec une localisation anglaise! Lancez-vous dans des affrontements Gundam palpitants et débordants d’action, accomplissez des missions et modifiez vos Mobile Suits fraîchement acquis!

•Combattez dans une époque mouvementée!

Revivez des moments légendaires de Mobile Suit Gundam SEED et Mobile Suit Gundam SEED Destiny avec des cartes et graphismes améliorés. Choisissez votre faction entre les Earth Alliance Forces, ZAFT ou Archangel, et accomplissez des missions aux côtés de pilotes et Mobile Suits tirés des deux séries.

•Plus de 100 Mobile Suits!

Tous les Mobile Suits ont été recréés avec des textures et modèles en haute résolution. Débloquez davantage de Mobile Suits et missions issus de la série principale de Mobile Suit Gundam SEED et combattez lors d’évènements supplémentaires tirés de l’univers de Mobile Suit Gundam SEED.

•Modifiez vos MS!

Renforcez vos MS et votre armement depuis le menu d’IU remanié. Modifiez-les pour qu’ils correspondent à votre style de jeu et lancez-vous dans des missions pour affronter de redoutables adversaires!

•Encore plus d’améliorations système

Le système de sauvegarde a été retravaillé pour faciliter la rejouabilité. De plus, la difficulté a été ajustée pour simplifier les conditions d’obtention des Mobile Suits. Enfin, de nouveaux modes de verrouillage et paramètres manette ont été ajoutés pour permettre un gameplay plus fluide.

Duck Detective : The Ghost of Glamping (22 mai)

LABYRINTH OF THE DEMON KING (13 mai)

Labyrinth of the Demon King est un dungeon crawler à la première personne, qui se déroule dans un Japon féodal mythique en proie aux forces démoniaques. Fantassin solitaire et vengeur, vous suivez la piste du roi démon qui a tué votre maître. Mais aurez-vous l’habileté, les ressources et l’endurance nécessaires pour survivre aux horreurs que ce monde sans pitié vous réserve ? « Le monde est la proie du chaos. Nous sommes entrés dans la dernière ère du Dharma. La société s’effondre et la guerre se propage dans tout le pays. La maladie et la famine ont fait des milliers de victimes et les démons sont parmi nous. Vous êtes un « Ashigaru », un fantassin au service du seigneur Takeda Nobumitsu. Ce dernier, trompé par un puissant roi démon, est tombé dans une embuscade avec son armée. Tous ont péri… sauf vous. Contre votre volonté, votre maître a sacrifié sa vie pour vous permettre d’échapper au massacre. Vous avez juré de traquer le démon qui a trahi votre seigneur et de mettre fin à sa vie. Prenez une grande inspiration : c’est peut-être votre dernier souffle dans le royaume des mortels, car vous vous préparez à pénétrer dans… le labyrinthe du roi démon ! »

Tiebreak+ (15 mai)

Tiebreak+ est la simulation de tennis la plus réaliste jamais conçue, mettant en avant l’essence du jeu sur le court et le défi de gérer une carrière sur une saison complète de 90 tournois officiels, affrontant plus de 120 professionnels sous licence officielle. Chaque joueur professionnel, qu’il s’agisse des hommes (de Novak Djokovic à Nick Kyrgios) ou des femmes (d’Iga Swiatek à Caroline Wozniacki), a été minutieusement étudié afin de reproduire leurs techniques et stratégies signatures, plongeant ainsi les joueurs au cœur même du style de jeu ATP et WTA. Affrontez, en incarnant ou en combattant aux côtés de stars immortelles telles que Novak Djokovic, Iga Swiatek, Roger Federer, Maria Sharapova, Rafael Nadal ou Naomi Osaka, pour ne citer qu’une poignée parmi les plus de 120 champions de circuit. Chacun de ces joueurs légendaires attaque et défend avec un style unique. Imaginez participer à un tournoi du circuit féminin aux côtés d’Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Qinwen Zheng, Mirra Andreeva et Katie Boulter, ou affronter sur le circuit masculin des titans tels que Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton, Taylor Fritz ou Andy Murray. L’équipe de développement de Tiebreak+ a repoussé les limites en matière d’animations de joueurs. Ils ont parcouru le monde pour capturer les mouvements signature authentiques des athlètes, offrant ainsi une expérience réaliste et immersive. Relevez le retour de service impénétrable de Djokovic, sautez pour contrer le puissant coup droit lifté de Nadal, et prenez garde à la découpe du revers de Federer. Apprenez les gestes emblématiques de chaque star et trouvez le moyen de les surpasser. Tiebreak+ intègre des données réelles dans chacun de ses joueurs professionnels pilotés par l’IA, reflétant leurs véritables schémas tactiques sur chaque surface de jeu. Savoir comment battre Nadal sur terre battue ne garantit pas la victoire sur gazon, court dur ou synthétique. Une saison est longue, et la victoire exige patience et stratégie : faites jouer vos adversaires selon vos forces tout en exploitant leurs faiblesses, en vous adaptant à chaque surface unique. Une révolution dans la simulation de tennis La puissance de la raquette entre vos mains, ressentez chaque coup, vivez chaque frappe et relevez le défi. Des milliers de joueurs ont fourni leurs retours durant une période d’accès anticipé prolongée, permettant aux développeurs d’ajuster et de peaufiner des dizaines de paramètres de haut niveau afin d’offrir une expérience de jeu réaliste d’une authenticité sans précédent. Conçu par des professionnels du jeu et perfectionné par des fans passionnés, Tiebreak+ représente une véritable révolution dans la simulation de tennis. Il n’existe aucun défi comparable aux circuits officiels ATP et WTA pour tester vos capacités, et Tiebreak+ vous permet de suivre un calendrier authentique sur plusieurs années. Inscrivez-vous pour participer aux tournois Masters 1000 et WTA 1000, planifiez soigneusement votre calendrier de tournois ATP/WTA 500 et 250 pour améliorer vos compétences et augmenter votre classement. En effet, vous devrez figurer parmi les 8 premiers pour vous qualifier pour l’ATP Final ou la WTA Final, véritables joyaux de la saison. Gravissez les échelons du classement mondial ATP et WTA en remportant saison après saison des victoires en tant que compétiteur de classe mondiale. Incarnez un joueur officiel ou créez le vôtre, entraînez-vous, élaborez des stratégies et remportez vos matchs les uns après les autres en tirant des leçons de vos défaites et en vous appuyant sur vos succès. Saisissez chaque opportunité pour bâtir votre réputation, éblouir lors des conférences de presse, développer des rivalités acharnées et laissez vos fans savourer chaque moment. Un univers compétitif et communautaire Organisez vos propres compétitions multijoueurs en ligne et montrez ce dont vous êtes capable. Quoi de mieux qu’un tournoi organisé par vous et d’autres joueurs pour prouver la supériorité de vos tactiques et l’étendue de votre endurance ? Votre communauté pourra jouer selon ses propres règles sur sa propre scène. Tiebreak+ propose en exclusivité le « Novak Djokovic Slam Challenge », un hommage au leader incontesté du classement ATP. Revivez les moments forts de la carrière légendaire de Djokovic, sélectionnés par lui-même, et recevez ses conseils pour non seulement recréer ces instants mémorables, mais aussi dépasser ses plus grandes prouesses et triomphes. Le jeu intègre également un système de Contenu Généré par les Utilisateurs extrêmement riche et étendu, permettant de concevoir vos propres designs de courts, stades et joueurs. Partagez votre créativité, téléchargez des milliers de créations inédites et intégrez une communauté partageant votre passion pour le tennis.

American Arcadia (15 mai)

Arcadia, une métropole rétrofuturiste dans le style des années 1970, dont les habitants ignorent que leur vie est diffusée en direct, sept jours sur sept ! Car Arcadia n’est pas une ville ordinaire, mais le reality show le plus regardé au monde, dans lequel la moindre baisse de popularité se paie au prix fort : la mort. Pour quelqu’un d’aussi banal et anodin que Trevor Hills, cela pourrait annoncer le pire. Mais heureusement pour lui, Trevor est aidé par une voix mystérieuse, qui le guidera dans les contre-allées d’American Arcadia jusqu’à la liberté. Mais tout cela est-il réel, ou n’est-ce qu’une nouvelle ruse de la chaîne pour gagner de l’audience ? American Arcadia combine deux styles de jeu différents, un jeu de plateforme en 2,5D et un jeu d’énigmes à la première personne pour vous dévoiler une histoire unique dans une aventure solo à nulle autre pareille. Découvrez la vérité et échappez-vous !

Trident’s Tale (22 mai)

Embarquez pour une aventure pleine d’action dans Trident’s Tale et incarnez Océan, un jeune capitaine prêt à tout pour retrouver le légendaire Trident de la Tempête : un artefact mythique capable de contrôler les flots. Mais prenez garde, car ce vaste océan regorge de pièges et de dangers ! Alors chargez vos canons, hissez les voiles et plongez dans une histoire à couper le souffle grâce à ses personnages insolites, ses donjons mystérieux et ses batailles palpitantes. Maîtrisez la magie et libérez le flibustier qui est en vous pour devenir le maître des mers ! Commandez votre navire et régnez sur les mers : prenez la barre lors de batailles navales dynamiques où chaque coup de canon peut faire la différence. Améliorez et personnalisez votre navire à votre guise et lancez-vous dans des batailles aux canons épiques contre vos rivaux, des monstres marins et bien plus encore !

Explorez un monde gigantesque débordant de vie : découvrez un océan parsemé d’îles avec leurs secrets, leurs trésors et leurs défis. Explorez des donjons oubliés, résolvez des énigmes et améliorez votre équipage avec les butins que vous aurez trouvés. Formez un équipage de pirates légendaires : recrutez des compagnons hauts en couleur, chacun possédant ses propres capacités et une personnalité bien trempée. Faites-les monter en niveau, débloquez des compétences surpuissantes et créez l’équipage de pirates ultime. Battez-vous pour votre survie : gagnez des batailles terrestres à coup de sabre, de magie, d’armes à feu et de capacités spéciales tout en prenant garde aux boss terrifiants Êtes-vous prêt(e) à entrer dans l’histoire de la piraterie ?

Pipistrello and the Cursed Yoyo (29 mai)

Explorez un vaste paysage urbain dans ce jeu de plateforme et d’aventure 2D à défilement vertical fortement axé sur la narration! Dans Pipistrello and the Cursed Yoyo, vous incarnez un futur maître du yoyo affrontant des ennemis avec l’arme que vous connaissez le mieux : votre précieux yoyo ! Avec Pippit, vous serez littéralement lancé dans l’histoire choquante de l’empire commercial de votre tante, d’un méga laser dévoreur d’âmes et de quatre ignobles boss criminels! Chaque tour de yoyo que vous apprenez changera radicalement votre façon de voir le paysage urbain et le champ de bataille! En enchaînant les mouvements, vous pourrez explorer les zones secrètes et donnez une leçon aux méchants! De nombreux défis présentent de multiples solutions, alors établissez vos propres itinéraires dans cette savoureuse aventure!

Neon Apex: Beyond the Limit (16 mai)

« Sur cette Terre brisée de 2124, tout est faux-semblant, mais sur le circuit, la vérité apparait au grand jour… »

Linea: An Innerlight Game (12 mai)

Linea est un magnifique jeu axé sur la découverte, où narration et énigmes se mêlent harmonieusement. Suivez le flux de lumière et aidez chaque personnage à traverser sa propre histoire unique. Chaque énigme résolue dévoile une nouvelle ligne de dialogue qui vous rapproche un peu plus d’un récit touchant. Chaque histoire est entièrement différente, avec ses propres lieux, personnages et dialogues, disponibles en 14 langues. Parcourez avec nous cette série de courtes histoires casse-tête, où chaque énigme résolue débloque non seulement la suite du récit, mais aussi des défis de plus en plus complexes, avec de nouveaux objectifs à chaque étape.

Into the Restless Ruins (15 mai)

Utilisez votre deck de cartes, qui représentent des pièces et des couloirs, pour agrandir le labyrinthe des ruines. Puis livrez des combats automatiques pour vous y frayer un chemin, en récoltant le plus de glimour possible auprès des résidents maudits avant que les ténèbres n’engloutissent votre torche. Obtenez des faveurs auprès de la Servante des moissons, trouvez des reliques à échanger avec la Poulardière, le Wulver et d’autres personnages issus du folklore écossais pour améliorer et étoffer votre deck, et croisez les doigts pour avoir la force d’affronter le Gardien quand vous l’atteindrez enfin.

Shotgun Cop Man (1er mai)

Vos armes vous donnent des ailes dans Shotgun Cop Man, un jeu de plateformes exigeant qui vous invite au cœur du royaume des morts. Armé d’un arsenal dévastateur et de vos rêves de gloire, vous devez traverser les Enfers pour passer les menottes au Malin. Affrontez des hordes de démons irascibles, déjouez des pièges hautement chafouins et relevez toutes sortes de défis palpitants. Vous ne pouvez faire confiance à personne, sinon à vos fidèles armes et à votre esprit affûté.

Starlight Legacy (28 mai)

Retrouvez le style des J-RPG 16 bits avec Starlight Legacy, une aventure non linéaire inspirée par les classiques du genre ! Se déroulant dans le monde post-médiéval du royaume d’Evaria, explorez un vaste royaume créé dans un luxuriant style en pixel art 2D et profitez d’un système de combats au tour par tour aux accents nostalgiques et d’une histoire non linéaire où les quatre provinces du royaume peuvent être explorées dans l’ordre de votre choix.

Dans le monde de Starlight Legacy, les quatre provinces du royaume d’Evaria vivent dans la paix et la prospérité depuis des décennies grâce à l’Arbre d’Éternité qui enrichit et purifie la terre, l’eau et l’air pour tout le royaume. Cependant, une prohibition de l’enseignement de la magie vient un jour causer des troubles, menant au soulèvement d’un mouvement séparatiste décidé à émanciper la province du ciel d’Evaria.

C’est alors que les guerriers Ignus et Teryl embarquent pour une quête consistant à livrer une épée exigée par le roi, mais peu après leur départ, une attaque dévastatrice entraîne le flétrissement de l’Arbre d’Éternité. Ignus et Teryl doivent désormais relever la mission de restaurer l’Arbre d’Éternité pour sauver le royaume. Ainsi commence cette incroyable aventure à travers un monde fantastique interconnecté !

Shikhondo: Youkai Rampage (29 mai)

Avec des personnages uniques et charmants, une série de boss aux designs bizarres et fantastiques, et des vagues d’ennemis à n’en plus finir pour garder les joueurs sur le qui-vive !

En montrant les Youkai des contes populaires et des archives historiques coréennes sous un nouveau jour, le jeu propose des personnages originaux inventifs, élégamment dessinés et une histoire haletante entièrement doublée par des actrices professionnelles.

Shikhondo: Youkai Rampage introduit un système unique appelé « Soul Collect », dans lequel les joueurs peuvent charger leur « jauge d’âmes » en évitant les balles ennemies. C’est risqué, mais plus les joueurs restent près des balles, plus la jauge se remplit rapidement !

Les joueurs peuvent aussi utiliser « esquive » pour éviter les balles pendant un temps ! Annulez les attaques ennemies et tirez pour obtenir le meilleur score !

Spellcaster University (2 mai)

Devenez le directeur de la Spellcaster University dans un monde bigarré d’heroic fantasy. Allez-vous en faire une académie de magie noire ? Un lieu en harmonie avec la nature pour former les druides et les chamanes ? Ou quelque chose qui n’appartient qu’à vous ?

Power Sink (22 mai)

Dans Power Sink, les joueurs incarnent un plongeur envoyé dans les ruines d’une centrale électrique submergée afin de rétablir l’énergie d’une colonie sous-marine en déclin. Au fil de leur descente à travers six biomes sous-marins soigneusement travaillés, ils devront résoudre des énigmes de câblage de plus en plus complexes, tout en sautant de plateformes en plateformes et en découvrant ce qui a provoqué la chute de la station.

Guidé par des communications vocales de ses collègues « Tidekeepers », le plongeur reconfigure circuits et connexions pour alimenter les installations délabrées et progresser jusqu’au cœur du mystère.

Principales caractéristiques :

Énigmes de circuits logiques : chaque puzzle représente un circuit à compléter ; il s’agit d’inverser des connexions et d’activer des composants pour restaurer le courant.

: chaque puzzle représente un circuit à compléter ; il s’agit d’inverser des connexions et d’activer des composants pour restaurer le courant. Plateformes classiques : déplacements fluides et sauts précis rythment l’exploration des couloirs et passerelles en ruine.

: déplacements fluides et sauts précis rythment l’exploration des couloirs et passerelles en ruine. Six biomes sous-marins variés : des couloirs industriels aux abysses luminescents, chaque zone développe une architecture et une faune marine propres.

: des couloirs industriels aux abysses luminescents, chaque zone développe une architecture et une faune marine propres. Une descente mystérieuse : les dialogues radio livrent progressivement les clés de l’effondrement de la centrale, jusqu’à une décision finale décisive.

: les dialogues radio livrent progressivement les clés de l’effondrement de la centrale, jusqu’à une décision finale décisive. Bande-son immersive : crépitements métalliques, échos lointains et musique atmosphérique renforcent l’immersion dans les profondeurs.

Undivine (8 mai)

Undivine est un metroidvania sombre avec des éléments RPG qui mettront au défi votre courage et votre intelligence. Entrez dans un monde enveloppé de mystère et de désolation, où chaque recoin cache des dangers et des secrets anciens. Le monde d’Undivine regorge de reliques, d’objets, de PNJ, de boss, de secrets et bien plus encore, qui attendent tous d’être découverts. C’est un monde prêt à être exploré.

Connu uniquement sous le nom de voyageur, vous arrivez aux abords d’un village désolé. Les habitants vivent dans la peur d’un trou géant qui s’est ouvert au milieu du village, engloutissant la plupart de ses habitants. De courageux guerriers ont tenté de s’aventurer dans le gouffre, mais aucun n’est revenu. Sans autre choix, vous descendez dans l’abîme pour découvrir un monde vaste et interconnecté rempli de mystères et de mysticisme. C’est à vous de découvrir ses secrets. Serez-vous capable d’affronter celui qui se cache derrière tout cela ?

Le combat dans Undivine est rapide et satisfaisant. Utilisez tout ce qui est à votre disposition pour affronter les nombreux ennemis que vous rencontrerez. Les reliques, les épées, les armures et les accessoires possèdent des caractéristiques uniques qui changeront votre façon de jouer. Combinez les attaques à l’épée avec les pouvoirs de vos reliques pour exécuter des combos et échapper aux attaques ennemies. Trouvez la meilleure combinaison qui correspond à votre style de jeu.