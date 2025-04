Bonne nouvelle pour tous les fans des Tortues : l’édition physique sur Nintendo Switch sera disponible à partir du 26 août.

Cette version comprendra TMNT: Splintered Fate, le DLC Casey Jones and the Junkyard Jam directement inclus sur le disque/cartouche, une jaquette réversible, 10 cartes à collectionner mettant en avant les héros et méchants préférés de l’univers Tortues Ninja, ainsi qu’en extra bonus, un futur DLC encore non-annoncé !

Enfin, l’Édition Collector Pipin’ Hot sera également disponible le 26 août. Elle inclura tous les contenus de l’Édition Deluxe, ainsi que des dés pour JDR sur table de couleur “Mutant Ooze Green”, une boîte à dés en forme de plaque d’égout de NYC, un artbook de 50 pages, une bande dessinée TMNT: Splintered Fate publiée par IDW Publishing, etc.