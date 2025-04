Milestone et MotoGP™ sont fiers d’annoncer la sortie de MotoGP™25. Le tout nouvel opus du jeu vidéo officiel MotoGP™ est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ ainsi que sur PC.

Dans ce jeu, les joueurs pourront exprimer pleinement leur passion, leur talent et leur force mentale grâce à des fonctionnalités repensées et de nouveaux modes qui offrent une expérience fluide et immersive accessible à tous.

Les nouveaux modes Race Off permettent de s’entraîner comme les pilotes professionnels à travers trois disciplines aussi variées qu’originales : les pistes en terre du Flat Track, la vitesse des Motards et l’agilité des Minibikes. Ces motos, dotées de physiques et de sensations différentes, seront disponibles dans des événements dédiés, mais joueront également un rôle central dans le mode carrière qui a été retravaillé. Les joueurs pourront ainsi perfectionner leur style de pilotage tout en développant leur personnage et leurs relations avec les autres pilotes.

MotoGP™25 s’adresse à tous les profils grâce à deux expériences distinctes : Le mode Arcade et le mode Pro. Le mode Arcade offre une prise en main immédiate, tout en conservant l’essence du sport, pour un gameplay plus accessible, sans se soucier des réglages techniques. À l’inverse, le mode Pro pousse la simulation à son maximum, avec la possibilité de personnaliser finement de nombreux paramètres pour une expérience de jeu sur mesure.

Le mode carrière introduit un nouveau système de points de bascule qui permet aux joueurs de choisir plus librement leur parcours. Les objectifs et les pilotes adverses évolueront en fonction du but fixé, qu’il s’agisse de signer le contrat de leurs rêves ou de hisser une écurie modeste en tête du classement. Le marché des pilotes et les commissaires FIM MotoGP™ font leur retour, accompagnés d’un tout nouveau système de développement de la moto. Dans ce cadre, la communication avec l’équipe sera essentielle car les retours du joueur influenceront directement l’évolution de la machine, renforçant encore le réalisme de l’expérience.

MotoGP™25 propose également de nouveaux sons de motos, enregistrés directement sur circuit en collaboration avec les équipes officielles du championnat. Cette méthode a permis d’obtenir une bande-son plus riche et immersive, pour une sensation encore plus proche de la réalité. De nouveaux préréglages sonores sont aussi disponibles, allant de l’ambiance des foules aux configurations plus sobres, pensées pour ceux qui veulent rester concentrés sur la course.

Que ce soit entre amis ou face à des adversaires du monde entier, le cross-play complet permet de tester ses compétences contre tous les joueurs, toutes plateformes confondues. Les nouvelles courses classées garantissent une compétition équilibrée basée sur le niveau de chacun, tandis que le LiveGP Championship introduira des défis inédits, destinés à repousser les limites et sacrer les meilleurs pilotes. Pour les affrontements à domicile, un mode écran partagé à deux joueurs est également disponible.

Enfin, les outils de personnalisation offrent une liberté inédite. Les joueurs pourront laisser libre cours à leur imagination, créer des designs uniques et les partager avec la communauté*. Le Helmet Contest permettra même à certains de concevoir le casque d’un des vingt-deux pilotes MotoGP™. Les créations sélectionnées auront la chance d’être intégrées à une véritable course du championnat.

Les feux sont éteints, la course est lancée : MotoGP™25 est là. Qui sera le prochain champion ?

MotoGP™25 est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam et Epic Games Store.

*Le Cross-play, le mode LiveGP et le partage de contenus ne sont pas disponibles sur la version Nintendo Switch.