Afin de continuer à vous délivrer un contenu régulier et pertinent, surtout avec la sortie de la Nintendo Switch 2, Nintendo-Town recrute de nouveaux passionnés. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans la presse jeu-vidéo pour nous rejoindre.

Aujourd’hui, notre équipe est composée d’environ 50 personnes avec des rédacteurs, testeurs, correcteurs et streameurs !

Nous recherchons actuellement :

Trois correcteurs de tests

Désireux de gagner en qualité pour nos lecteurs, nous recherchons des personnes maîtrisant l’orthographe, la grammaire, la syntaxe tout en ayant de la patience et un esprit d’équipe.

deux rédacteur/testeur spécialisé dans les jeux indépendants

L’actualité se densifie, les sorties sont de plus en plus nombreuses. Nous recherchons une personne passionnée par l’univers des indépendants et qui souhaite partager sa passion. Vous serez amené à rédiger régulièrement des tests de jeux fournis par notre site.

Pour postuler c’est simple, envoyez-nous un mail à recrutement@nintendo-town.fr et présentez-vous :

Nom/Prénom/Pseudo/Age

Que faites-vous dans la vie ? (pour vous connaître un minimum)

Comment avez-vous connu Nintendo-Town ?

Vos réseaux sociaux ? (si vous en avez)

Pour testeur uniquement :

Quelles consoles possédez-vous ?

Avez-vous déjà eu des expériences dans le journalisme ou sur d’autres sites amateurs (jeux-vidéo ou autre) ? Si oui, n’hésitez pas à joindre un exemple d’article.

Quel genre de jeu affectionnez-vous le plus et pourquoi ?

Nous attendons un minimum de sérieux dans les candidatures. Bien entendu, il est également demandé un minimum d’investissement personnel. La maîtrise de l’anglais est un plus, mais en aucun cas obligatoire. Nintendo-Town est un site de passionnés bénévoles, ce travail n’est donc pas rémunéré. Si vous avez des questions, nous y répondrons dans l’espace commentaire.