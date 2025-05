Le classement eShop japonais du mois de mars 2025 réserve quelques surprises tout en confirmant certaines tendances désormais bien ancrées dans le paysage Nintendo Switch. À commencer par la première place occupée par Overcooked! 2, un jeu coopératif culinaire sorti en 2018, qui revient en force.

En seconde position, Urban Myth Dissolution Center, une aventure textuelle à l’ambiance surnaturelle signée Shueisha Games, surtout à prix abordable (1 980 yens). Le même phénomène s’observe avec The Exit 8 (3e) et The Platform 8 (9e), deux titres très bon marché (470 yens) qui exploitent des univers mystérieux avec des mécaniques minimalistes. Ces « micro-jeux narratifs » à bas prix continuent de séduire. Suika Game, toujours présent dans le top (4e), confirme sa longévité en tant que phénomène culturel au Japon. Avec un tarif de seulement 240 yens, ce puzzle game reste un best-seller constant, preuve qu’un gameplay simple mais addictif peut rivaliser avec les poids lourds.

Du côté des blockbusters, Monster Hunter Rise (5e) bénéficie clairement de sa réduction massive de 75 %, ce qui relance ses ventes quatre ans après sa sortie. Même logique pour Among Us (16e) et Human: Fall Flat (20e), dont les promotions réactivent leur présence sur le classement. Parmi les titres récents, on remarque le bon démarrage de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (8e) à peine quelques semaines après sa sortie. Même si le jeu glisse déjà de la première à la huitième position, cela reste encourageant pour un remaster ambitieux. On note aussi l’entrée directe de The Hundred Line -Last Defense Academy- (11e), une nouvelle licence éditée par Aniplex, qui attire malgré sa sortie en toute fin de mois.

Les classiques Nintendo ne sont pas en reste : Super Mario Party Jamboree (7e), Animal Crossing: New Horizons (13e) et Mario Kart 8 Deluxe (14e) continuent d’attirer les foules, confirmant leur statut d’incontournables du catalogue Switch. Enfin, la présence conjointe de Overcooked! 2 (1er) et Overcooked! Special Edition (18e) dans le même classement montre bien l’appétit du public pour les jeux de cette série chaotiques mais conviviale, tandis qu’Undertale (19e) continue son marathon commercial avec une fidélité impressionnante des joueurs japonais.

Voici le classement japonais des 20 jeux Nintendo Switch les plus téléchargés sur l’eShop en mars 2025, présenté dans un tableau clair et lisible :