Alors que la Nintendo Switch 2 s’apprête à débarquer le 5 juin 2025 au prix de 449€, les débats sur son tarif et son potentiel enflamment la communauté. Trip Hawkins, fondateur d’Electronic Arts (EA) et figure légendaire du jeu vidéo, prend position : non seulement le prix est justifié, mais la console devrait dépasser les 100 millions d’unités vendues, rejoignant ainsi le club très fermé des plates-formes Nintendo historiques (Game Boy, DS, Wii, Switch).

« Nintendo n’est plus réservé aux enfants » : Un Héritage Transgénérationnel

Pour Hawkins, la force de Nintendo réside dans sa capacité à capter toutes les générations. Les joueurs ayant grandi avec la NES dans les années 1980 ont aujourd’hui entre 40 et 50 ans, et partagent leur passion avec leurs enfants. « Les marques Nintendo sont parmi les rares à pouvoir fidéliser un client dès l’enfance et le garder à vie », souligne-t-il, citant Mario, Zelda ou Pokemon comme des « licences éternelles » comparables à Star Wars ou Disney.

Un prix « raisonnable » face à l’inflation

Malgré les critiques sur le tarif (presque 2x celui de la Switch originale). Comparé à un iPhone (dépassant souvent 1000 $), la Switch 2 reste un achat « accessible pour des parents souhaitant partager des moments en famille ». Un argument marketing imparable : « Les enfants veulent pouvoir clamer qu’ils en ont une dans la cour de récré ».

100 Millions de Ventes : Un Parcours Sans Faute Anticipé

Avec cinq consoles ayant déjà franchi les 100 millions d’unités (dont la Switch à 132 millions), Hawkins est catégorique : « La Switch 2 rejoindra ce club. C’est la 5ᵉ plate-forme familiale de Nintendo à y parvenir ». Un succès qu’il attribue à :

L’exclusivité des licences : Aucun concurrent (Sony, Xbox, Valve) ne dispose d’un catalogue aussi iconique.

: Aucun concurrent (Sony, Xbox, Valve) ne dispose d’un catalogue aussi iconique. Le modèle hybride : La portabilité couplée au jeu sur TV séduit autant les parents que les dads souhaitant « jouer en cachette une fois les enfants couchés ».

: La portabilité couplée au jeu sur TV séduit autant les parents que les dads souhaitant « jouer en cachette une fois les enfants couchés ». L’échec annoncé des rivaux : Le Steam Deck (4 millions vendus en 2 ans) « n’atteindra jamais 100 millions » faute d’exclusivités, estime Hawkins.

Respect et Rivalité : Les « Tortues Ninja » de l’Industrie

Si Hawkins salue la longévité de Nintendo (près de 50 ans dans le jeu vidéo), il n’oublie pas leur rivalité passée. Il critique le « modèle économique prédateur » des frais de plate-forme, mais admire leur résilience : « Ils ont survécu à toutes les crises, des cartes à jouer à l’IA ».

Le défi de l’ère UGC et du métavers

Face à l’essor des plateformes créatives (Roblox, Fortnite), Hawkins encourage Nintendo à investir dans l’UGC (contenu généré par les joueurs). « Animal Crossing ou Pokémon pourraient devenir des métavers créatifs, sans sacrifier leur identité », suggère-t-il, notant que Nintendo a « les licences et la base joueurs pour rivaliser ».

Pour Trip Hawkins, la Switch 2 incarne l’équilibre parfait entre nostalgie et innovation. Malgré un prix élevé, sa valeur émotionnelle et son catalogue exclusif en font un must-have familial. « Sony et Microsoft misent sur le cloud, mais Nintendo reste le roi des licences tangibles. Leur secret ? Ils savent que les héros de notre enfance grandissent avec nous ».