Le dernier DLC de Darkest Dungeon II, Inhuman Bondage, ainsi que le mode gratuit Kingdoms, sont disponibles dès aujourd’hui sur Nintendo Switch. Red Hook Studios avait déjà publié ces deux contenus plus tôt cette année sur Steam, consoles PlayStation and Xbox.

Les joueurs Switch seront ravis de découvrir Kingdoms, un tout nouveau mode de jeu gratuit pour Darkest Dungeon II. Ce mode propose une différente structure de jeu, parallèle à celle du mode Confessions. Dans Hunger of the Beast Clan, le premier des trois modules prévus, les joueurs devront défendre le royaume contre les assauts de nouvelles factions ennemies.

Le DLC Inhuman Bondage ajoute un nouveau héros jouable ainsi qu’une mini-région inédite. L’Abomination est un alchimiste reclus, doté de babioles uniques, d’objets emblématiques, de palettes de couleurs personnalisées, de kits d’armes et d’une origin story entièrement doublée, avec des flashbacks jouables. Sa mécanique de combat unique lui permet de se transformer en une monstrueuse créature – au prix d’émotions potentiellement incontrôlables ! Les Catacombes invitent la diligence des joueurs à s’aventurer dans une mini-région souterraine oubliée depuis longtemps, où ils devront affronter une menace gluante et corrosive. Cette zone dangeureuse introduit une nouvelle faction d’ennemis couverts de slime ainsi que de nouveaux objets, ajoutant variété et difficulté aussi bien au mode Confessions qu’à Kingdoms.