Après de longs mois d’attente et plusieurs reports, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time semble enfin prêt à sortir du bois ! Annoncé initialement pour 2023, puis repoussé à plusieurs reprises, le jeu de Level-5 vise désormais une sortie le 22 mai 2025, et cette fois, ça sent bon le concret.

Un nouveau chapitre pour Fantasy Life

Ce tout nouvel opus de la série Fantasy Life propose un concept toujours aussi rafraîchissant : vous pouvez changer de « vie » (ou métier) à tout moment parmi 14 rôles disponibles. Que vous soyez carpenter, tailor, paladin, cuisinier ou mage, chaque métier ouvre des possibilités uniques pour explorer, construire, récolter ou combattre sur une île pleine de mystères.

Et ce n’est pas tout : le jeu vous invite à bâtir votre propre ville dans le présent, mais aussi à voyager dans le passé pour découvrir les secrets de cette île autrefois florissante. Une mécanique originale qui mêle construction, aventure et voyage temporel dans un univers coloré et plein de charme.

Un aperçu des métiers en vidéo

Pour faire monter la hype, Level-5 a publié de nouvelles vidéos de gameplay mettant en avant certaines professions, comme le tailleur et le charpentier. On y découvre des séquences de fabrication, de récolte et de personnalisation, le tout dans une ambiance chaleureuse et détendue. Si vous aimiez déjà l’esprit cosy de Fantasy Life sur 3DS, vous ne serez pas dépaysé.

Jusqu’à 4 joueurs en ligne

Cerise sur le gâteau : vous pourrez partager l’aventure avec trois amis en ligne. Explorez l’île ensemble, construisez des bâtiments, complétez des quêtes et échangez vos ressources. L’expérience promet d’être aussi riche en solo qu’en multijoueur.