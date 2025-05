Idea Factory International vient d’annoncer la sortie prochaine de MADO MONOGATARI: Fia and the Wondrous Academy, un RPG d’exploration de donjons imprégné de magie et de nostalgie. Le jeu sera disponible en édition physique et numérique le 29 juillet 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5, en Europe comme en Amérique du Nord.

Pour les amateurs de retro-gaming japonais, le nom Mado Monogatari n’est pas inconnu. Né dans les années 80 sur MSX et PC-98, ce RPG à la première personne a donné naissance à la célèbre série de puzzles Puyo Puyo. Avec Fia and the Wondrous Academy, la licence revient dans une forme modernisée, tout en conservant son ADN de donjons labyrinthiques, combats stratégiques et personnages excentriques.

Le jeu suit Fia, une jeune fille déterminée à devenir une Grande Mage. Pour cela, elle s’inscrit à la prestigieuse Académie de Magie Ancienne, où elle devra affronter des épreuves scolaires, des enseignants stricts, mais aussi des mystères surnaturels. Avec l’aide de ses camarades – et beaucoup de courage – Fia tentera de percer les secrets de l’établissement tout en gravissant les échelons de l’apprentissage magique.

Donjons dynamiques et combats magiques

Explorez des donjons générés aléatoirement , affrontez des ennemis en temps réel avec pause active , collectez des Orbes Élémentaires et libérez de puissantes Artes Magiques .

Complétez des devoirs, réussissez des quêtes annexes et gagnez des Points d’Apprentissage pour débloquer de nouvelles compétences magiques dans le Grimoire , un arbre de talents évolutif.

Sortez des donjons pour visiter l’école , participer à des mini-jeux, interagir avec vos camarades, cultiver des ingrédients , ou encore préparer du curry pour booster Fia en exploration !

Utilisez les objets trouvés dans les donjons pour fabriquer des armes et armures dans la salle de stockage de l’école. Des matériaux plus rares peuvent être débloqués via le Grimoire.

Une édition limitée gourmande en bonus

Pour les collectionneurs, une Édition Limitée sera proposée au prix de 92,99 € / $92.99, exclusivement sur les boutiques en ligne d’Idea Factory. Elle comprendra :