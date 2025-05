Alors que l’attente autour de la Switch 2 atteint des sommets, la demande au Japon est si forte que les principales enseignes d’électronique ont mis en place des systèmes de loterie ultra restrictifs, réservés uniquement à leurs clients les plus fidèles… et les plus dépensiers.

Tout a commencé avec la première loterie du My Nintendo Store japonais, qui a reçu un chiffre hallucinant de 2,2 millions de candidatures. Face à cette affluence monstre et à la rareté attendue des unités au lancement, les autres grands détaillants japonais — tels que Bic Camera ou Joshin — ont rapidement suivi, chacun avec ses propres critères d’éligibilité.

Chez Bic Camera, il ne suffit pas d’avoir une carte de fidélité :

La loterie en magasin est réservée aux titulaires de carte de crédit Bic Camera ayant dépensé au moins 30 000 yens (environ 207 USD ) entre avril 2023 et mars 2025 .

Pour l'inscription en ligne, le seuil monte à 50 000 yens (345 USD).

Quant à Joshin, la barre est encore plus haute :

Seuls les membres Platine ou VIP du programme Smile Point peuvent participer.

du programme peuvent participer. Pour devenir membre Platine, il faut soit avoir effectué un achat unique de plus de 150 000 yens (environ 1 030 USD), soit avoir réalisé des achats sur au moins cinq jours différents sur l’année écoulée.

Ces règles draconiennes visent principalement à réduire le nombre de candidats dans les loteries et à empêcher la revente illégale (scalping), fléau qui avait touché la première Switch et la PS5. Des mesures comme la limitation à une participation par personne ou la vérification d’identité stricte sont devenues la norme.

Selon Hideki Yasuda, analyste senior chez Toyo Securities et spécialiste de l’industrie vidéoludique, Nintendo disposerait de 800 000 à 1 million d’unités pour le lancement japonais de la Switch 2. Or, la demande aurait déjà dépassé les 5 millions d’unités rien qu’au Japon.