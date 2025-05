Sorti le 24 avril 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC, Super Technos World: River City & Technos Arcade Classics est une nouvelle compilation rétro éditée par Arc System Works. Regroupant une sélection de titres de Technos Japan, ce recueil propose de replonger dans des classiques des années 80-90, mêlant beat’em up, sports loufoques et action intense. Mais cette collection parvient-elle réellement à rendre justice à l’héritage de Technos ?

Un hommage à Technos Japan

À l’origine de sagas cultes comme Double Dragon et River City (Kunio-kun), Technos Japan est l’un des studios fondateurs du beat’em up moderne. Arc System Works, aujourd’hui propriétaire de la majorité de ces licences, poursuit son travail de conservation du patrimoine vidéoludique japonais en proposant cette compilation, qui rassemble 12 jeux emblématiques, certains en version arcade, d’autres issus de la Super Famicom. On y retrouve notamment Super Dodge Ball, River City Renegade, The Combatribes ou encore des titres moins connus comme Xain’d Sleena et China Gate.

Super Technos World propose une variété appréciable de styles de jeu. L’aventure commence avec des classiques du beat’em up, comme The Combatribes et Shadow Force, ce dernier introduisant une mécanique originale permettant d’incarner ses ennemis. Les amateurs de sport retrouveront avec plaisir la frénésie de Super Dodge Ball, sans doute l’un des meilleurs représentants de la collection, et l’approche originale du baseball dans Downtown River City Baseball Story.

Certains titres s’aventurent également du côté du puzzle-game avec Kunio’s Oden, un clone agréable de Puyo-Puyo, ou encore du shoot spatial à travers Xain’d Sleena, un jeu aussi déjanté que difficile. China Gate vient quant à lui proposer un gameplay d’ascension verticale mêlant action et mythologie chinoise.

Cependant, la sélection n’est pas sans défauts. Deux des jeux inclus, SugoroQuest++ et DunQuest, ne sont disponibles qu’en japonais, ce qui rend leur compréhension très limitée pour les joueurs non familiers avec la langue. C’est d’autant plus regrettable que ces titres, à forte composante narrative, auraient pu enrichir considérablement la collection.

Le plaisir du jeu d’époque

Chaque jeu conserve son gameplay d’origine, parfois rugueux mais authentique. Les commandes sont précises malgré quelques lenteurs techniques, notamment sur des jeux comme Xain’d Sleena, où les ralentissements sont notables. Le beat’em up The Combatribes, dans sa version arcade, reste très fluide et amusant en coopération locale.

L’intégration moderne de sauvegardes rapides, de reprises immédiates et du jeu en ligne (non testé lors de notre session) apporte un confort supplémentaire bienvenu, surtout pour les jeux plus exigeants.

Le manuel numérique inclus, bien que sommaire, fournit des indications de base sur les commandes, même si sa présentation manque parfois de clarté avec des références ambiguës aux boutons.

Sur le plan musical, Super Technos World respecte scrupuleusement les bandes-son originales. Les musiques chiptune, simples mais entraînantes, rappellent instantanément l’atmosphère des salles d’arcade de l’époque. La qualité sonore varie légèrement selon les jeux, certains titres profitant de compositions plus marquantes que d’autres, notamment dans Super Dodge Ball et River City Renegade.

Graphiquement, la compilation conserve l’esthétique pixelisée propre aux années 80-90. Arc System Works propose quelques options d’affichage : ratio 4:3 classique, plein écran, filtres CRT simulant les anciens écrans cathodiques, et arrière-plans personnalisables. Le tout permet de moderniser légèrement l’affichage sans trahir le matériau d’origine. La qualité visuelle dépend toutefois fortement de chaque titre, les jeux arcade affichant parfois une certaine austérité comparée aux versions Super Famicom plus détaillées.

La durée de vie de la compilation dépendra de votre appétence pour le rétro. Comptez environ 10 à 20 heures pour faire le tour de l’ensemble, selon que vous souhaitiez simplement finir chaque jeu ou relever les défis multijoueurs et défis internes. Les possibilités de jeu en ligne et la présence de défis à accomplir pour débloquer avatars et titres ajoutent une légère rejouabilité.

Il faut néanmoins préciser que l’intérêt de certains jeux, notamment les RPG en japonais, sera extrêmement limité pour la majorité des joueurs, réduisant en pratique le contenu utile de la collection à environ 9 titres réellement exploitables.