Super Robot Wars Y est un jeu de rôle tactique au tour par tour sur grille, où des unités et pilotes issus de nombreux anime s’unissent pour affronter des ennemis communs. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 28 août 2025, et un nouveau trailer dévoile aujourd’hui la présence de Reideen the Brave parmi les séries représentées.

Le joueur place ses unités de manière stratégique pour vaincre ses adversaires. Après chaque mission, il peut améliorer ses robots et former ses pilotes grâce aux ressources et crédits obtenus. L’objectif : renforcer son équipe pour affronter des défis de plus en plus coriaces. Le jeu propose des combats épiques et croisés entre les héros de multiples séries cultes, le tout dans une nouvelle saga riche en rebondissements.

Séries confirmées dans ce nouvel opus :