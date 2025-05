Maliki est une œuvre bien connue des amateurs de bandes dessinées… et vous n’êtes pas sans savoir que les chats, à l’honneur dans ces œuvres, sont pleinement nos chouchous chez NT. Quel plaisir ainsi de retrouver Maliki dans une nouvelle aventure, riche en rebondissements et toujours aussi élogieuse envers la Nature. L’arrivée de Maliki sur Nintendo Switch était donc une petite fête et nous nous sommes empressés d’acquérir ce titre, Maliki : Poison of the past afin de le tester et ainsi de vous livrer nos impressions sur cette aventure temporelle originale.

Développé par le studio breton Blue Banshee et édité par Ankama Games, Maliki : Poison of the Past s’ouvre sur une charmante introduction mixant la 3D au style BD, permettant ainsi aux joueurs d’appréhender calmement les prémices de l’histoire. Une jeune fille se balade dans la rue, visiblement sans véritable but précis. Quand tout à coup, des plantes mutantes attaquent et saccagent sans vergogne la ville, allant jusqu’à projeter une voiture sur la demoiselle… jusqu’à ce que le temps se fige mystérieusement. Un portail spatio-temporel apparaît, et nous interpelle. Prenant le contrôle de la demoiselle, encore sous le choc de ce qu’il vient de se passer (et pour cause !), nous nous dirigeons vers cette drôle de fenêtre donnant sur un monde inconnu…

Un havre de paix

Nous arrivons chez une certaine Maliki. Celle-ci semble assez furibonde. Une vilaine entité risque de mettre à mal son Domaine, le temps presse ! Sans trop comprendre le pourquoi du comment, nous devons l’aider en protégeant un arbre précieux tandis qu’elle assure la défense de son côté. Ce n’est qu’une fois le calme revenu, et un retour vers le passé, qu’il nous est possible de comprendre la trame du titre.

Nous tenons le rôle de Sand, une demoiselle actuelle, qui a été choisie pour venir en aide au Domaine, un havre de paix où vivent Maliki et ses amis : Fang, une drôle de petite femme aux allures de baroudeuse pleine de ressources ; Becky, l’agricultrice qui vit en harmonie auprès des animaux qu’elle élève avec amour ; Fénimale, la spécialiste en botanique. D’autres entités importantes viendront compléter ce tableau au fil de l’aventure.

Le Domaine est un havre de paix où le temps n’est plus une menace, mais l’humanité, elle, est menacée. Une entité mystérieuse, particulièrement féroce, se déploie dans l’espace-temps et grignote peu à peu l’avenir afin de le rendre plus sombre. Cette entité, appelée Poison (un nom fort bien choisi), est l’ennemi de Maliki, l’ennemi du Domaine, et c’est bien entendu sur vos épaules que repose le sort de ce havre de paix ainsi que la destinée de ses habitants.

Avant de partir faire ses preuves sur le terrain, il convient de se préparer convenablement et de découvrir toutes les facettes du Domaine. Le Domaine est protégé par l’arbre de vie, qui lui-même requiert du souffle de vie afin d’étendre son territoire et ainsi d’offrir un Domaine toujours plus vaste à ses occupants. Au démarrage, le cadre est assez étroit, mais peu à peu, le joueur découvrira un décor plus étendu encore, avec des perspectives de progrès certains. À commencer par l’agriculture : quelques terrains agricoles jonchent le sol du Domaine et offrent la possibilité de faire pousser de nombreuses plantations diverses. La culture est aisée, il suffit de préparer le sol et d’y planter la graine sélectionnée. La nature s’occupe du reste…

Ces quelques récoltes permettent de cuisiner des recettes au préalablement apprises lors de l’aventure. Quelques mets succulents octroient ainsi quelques bonus, avec une expérience accrue au combat ou encore une chance de fuite supérieure dans le cas d’une bagarre un peu trop retors. Néanmoins, si le Domaine occupe un certain temps de jeu, l’important n’est assurément pas dans ce cadre protégé du mal… mais bel et bien au front contre le Poison !

Jouer avec le temps

Maliki et ses comparses sont les maîtresses du temps ! Pleines d’astuces et de ressources, vous ne cesserez d’être surpris par toutes les ingéniosités dont recèlent le titre !

Afin de pouvoir aider cette petite troupe à s’assurer un avenir serein, il va falloir remonter dans le passé et ainsi mieux comprendre toute l’histoire de Maliki et l’impact du Poison. Plusieurs époques sont disponibles et il faudra régulièrement revenir au sein des dates précédemment visitées afin de résoudre toutes les énigmes.

Chaque arrivée dans une époque a pour objectif de découvrir les secrets de l’époque en question. Le temps est alors figé et ce n’est qu’en jouant avec le fantastique chronopack qu’il devient possible de tordre le temps, et même de discuter avec les personnages. Tout cela en éliminant le vilain Poison, bien entendu. Pour cela, l’équipe va progressivement se parer de plusieurs membres, avec toutes leurs compétences propres : Sand est capable de « projeter » du temps sur un objet ou même sur une personne. Ainsi, celui-ci peut avancer de quelques secondes dans le futur ou bien reculer dans le passé. Sur le papier, cela peut sembler un peu farfelu, mais une fois sur le terrain, jouer avec le temps tandis que tout est figé autour de soi peut s’avérer fort utile. Fang, quant à elle, est capable de déplacer des objets. Becky d’utiliser sa fourche à tout-va. Fénimale a le pouvoir de la nature et parvient à connecter des plantes… toutes ces capacités sont indispensables pour déverrouiller toutes les énigmes du titre.

Ces énigmes sont nombreuses, et sans être complexes, elles requièrent parfois un peu de réflexion. Fort heureusement, les développeurs ont fait le choix d’aiguiller le joueur lorsque le moment est venu de faire usage de ses capacités multiples : un menu apparaît en bas à gauche de l’écran, permettant de changer de personnage et ainsi d’utiliser son pouvoir. Certes, il reste à trouver qui fait quoi, comment, et où précisément, mais une fois sorti de la zone, le joueur redevient Sand automatiquement sans capacité spéciale. Une bonne chose qui nous évite d’errer des heures dans des zones inutiles !

Combattre le poison et ses sbires

Planter, résoudre des énigmes, discuter avec les locaux… tout cela est fort utile, mais n’est pas assez efficace pour éradiquer ce fichu Poison ! Rien ne vaut une bonne bagarre, et Maliki : Poison of the Past va permettre aux joueurs de se frotter à des entités assez féroces !

Le combat se déroule au tour par tour : il est possible de visualiser les tours de jeux sur la ligne au sommet de l’écran. Des petites icônes permettent de comprendre dans quel ordre les prochaines attaques auront lieu. Ne sous-estimez pas cette information, elle est capitale pour planifier l’ensemble des actions à venir.

Une fois le tour d’un des membres de l’équipe (vous dirigez tout le monde !), le joueur dispose de plusieurs choix (en-dehors de la fuite…) : la défense (la garde), l’attaque (bête et méchante, mais finalement toujours utile), la technique (des attaques spécifiques, plus ou moins efficaces selon les faiblesses et les résistances des ennemis, moyennant la consommation de points techniques dont la jauge est visible sous la barre de vie du personnage), l’utilisation d’un objet (une fleur de soin par exemple), ou encore le glissement temporel.

Maliki : Poison of the Past, vous l’avez bien compris, joue beaucoup sur le temps. C’est donc ce glissement temporel qui donne le rythme au combat : utilisez-le à bon escient afin de faire déambuler le personnage sur la ligne du temps (celle des tours de jeu, présentée ci-dessus), et ainsi changer la donne du combat. Il devient ainsi possible de retrouver de la vie et des points techniques, mais aussi de mener une attaque en duo, ou encore de se battre en duel contre un ennemi. Néanmoins, ce glissement temporel n’est guère gratuit et il va falloir économiser les chronopoints pour pouvoir le déclencher. Ces derniers s’accumulent à chaque tour de jeu, et il est possible d’activer l’aptitude « Concentration » afin d’en gagner plusieurs sur un seul tour de jeu.

La stratégie est ainsi de rigueur au cœur des combats de Maliki : Poison of the Past. Frapper simplement l’ennemi ne portera pas ses fruits, et plus particulièrement auprès des boss qui sont de véritable puits de points de vie. Par ailleurs, si les jauges de vie de vos héros sont visibles, celles des ennemis sont inconnues… un manquement qui peut parfois laisser songeur quant aux choix à effectuer : est-il raisonnable d’attaquer auprès plusieurs minutes de combat en espérant battre l’ennemi, ou bien faut-il soigner son équipe ? À vous de voir…

La progression est sauvegardée régulièrement et automatiquement, et une sauvegarde manuelle est possible. Aussi, quelques portails permettent le retour au Domaine afin de se reposer, confectionner de nouvelles recettes, et revenir plus fort sur le terrain.

Chaque réussite au combat donne lieu à un gain d’expérience. Les niveaux sont découpés et les paliers permettent de déverrouiller de nouvelles techniques. Néanmoins, il n’est possible que d’en sélectionner quatre par personnage pour les combats. Certains combats permettent aussi de récolter quelques objets ou équipements, qu’il est possible de retrouver dans son inventaire. Enfin, le gain de niveaux permet d’accroître ses statistiques, ce qui est fort appréciable tant les combats sont parfois serrés ! Ne lésinez pas sur les confrontations avec les ennemis, il faut être plus fort pour progresser dans l’aventure !

Une réalisation réussie mais imparfaite

Maliki : Poison of the Past est un joli titre, avec des environnements assez colorés et bien dessinés. Des environnements différents sont à découvrir, bien qu’une très légère similitude se dégage. Les personnages sont réussis, avec un aspect dessins animé lors de certaines séquences, très appréciable. Le studio est français, il n’y a donc pas de souci de traduction et les dialogues donnent lieu à quelques choix multiples dans les réponses.

Nous avons été charmés par la musique ! Composée par Starrysky, un groupe de rock français, Maliki : Poison of the Past s’offre aussi le privilège d’une composition originale dans son jeu, écrite par le compositeur japonais Matoi Sakuraba. Si lors de certains tests, nous allons jusqu’à mettre en sourdine tant les musiques sont agaçantes, cette fois-ci, nous avons augmenté le volume !

Quelques bugs sont tout de même à déplorer : certaines cultures sont apparues comme en cours de pousse, mais nous sommes parvenus à les récolter. Lors du lancement d’un combat, un écran blanc est survenu sans solution de sortie mis à part la relance du jeu. Nous avons essayé à trois reprises de relancer ce combat, impossible.

Enfin, comme abordé précédemment, nous aurions apprécié pouvoir visualiser la vie des adversaires afin de planifier au mieux notre stratégie. Nous avons été passablement frustrés de ne pas avoir de carte à disposition avec les points d’intérêts importants. Certes les territoires ne sont pas immenses, mais certaines déambulations pourraient être évitées. Enfin, une aide pour résoudre les énigmes serait un plus pour les plus jeunes (ou les plus impatients des joueurs).

Malgré ces quelques manquements, Maliki : Poison of the Past reste un bon jeu qui amusera les joueurs adeptes des torsions du temps dans tous les sens !

Maliki : Poison of the Past est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le saviez-vous ?

L’histoire de Maliki remonte à 2004, sous les doigts talentueux de son papa Souillon. Peut-être avez-vous déjà eu le privilège de le rencontrer, notamment à la Japan Expo ?