Si vous attendiez une copie physique de SaGa Frontier 2 Remastered sur Nintendo Switch, sorti sur l’eShop en mars, vous serez heureux d’apprendre qu’elle est sur le point d’arriver.

Playasia a publié un rappel sur les médias sociaux concernant sa copie physique avec un support « multi-langues » (y compris l’anglais sur la cartouche) et une couverture en anglais. Il vous en coûtera 36,99 € ou l’équivalent dans votre région et devrait être expédié le 5 juin 2025. Il semble que VGP proposera également la version « multi-langues ».

« SaGa Frontier 2 Remastered est un portage solide d’un excellent JRPG datant d’il y a plus de vingt ans. Il conserve ce qui faisait la particularité de l’original – l’histoire et les personnages – et l’enrichit de nouveaux éléments d’intrigue. Bien que nous n’ayons pas été séduits par les mécanismes de combat ou les puzzles d’exploration, ils n’entravent en rien la qualité de l’histoire. »