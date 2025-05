Genki, le fabricant d’accessoires gaming, a publié ce midi une première réaction à la plainte déposée par Nintendo aux États-Unis.

« Vous avez peut-être vu que Nintendo nous a récemment attaqués en justice. Nous prenons cela au sérieux et travaillons avec nos conseillers juridiques pour répondre de manière réfléchie », déclare la société dans un communiqué. Genki se dit « fier du travail accompli » et rappelle son statut d’entreprise indépendante dédiée à « la fabrication d’accessoires innovants pour la communauté des joueurs ». Sans commenter les détails du dossier, Genki confirme qu’elle poursuit sa préparation pour honorer ses commandes et présenter ses nouveaux produits lors du salon PAX East cette semaine.

A Note from the Genki Team

You may have seen that Nintendo recently filed a lawsuit against us. We’re taking it seriously and working with legal counsel to respond thoughtfully.

What we can say is this: Genki has always been an independent company focused on building innovative…

— GENKI (@GenkiThings) May 4, 2025