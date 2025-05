Goblinz Publishing, Entalto Publishing et le studio Duper Games ont confirmé aujourd’hui la sortie de Day of the Shell sur Nintendo Switch. Ce tactical roguelite au style minimaliste est prévu pour le troisième trimestre 2025 en Europe et en Amérique du Nord via l’eShop. Une version Nintendo Switch 2 est également dans les plans, mais arrivera ultérieurement.

Développé par Duper Games, Day of the Shell se déroule dans un monde brisé et inondé, où les rares survivants vivent sur des îles isolées après que les dieux ont déchaîné leur colère sur l’humanité. Le joueur incarne une chasseuse de monstres solitaire, prête à défier les divinités pour tenter d’apaiser leur fureur.

La particularité du gameplay réside dans sa simplicité redoutable : chaque tour s’effectue d’un seul clic. Cette approche épurée conserve une réelle profondeur tactique, tout en rendant l’action rapide et fluide.

Caractéristiques principales :

Exploration des îles : survivre face aux monstres, collecter des trésors et activer les portails pour progresser d'île en île.

Roguelite pur : chaque échec vous ramène à votre île d'origine, où vous pouvez améliorer vos capacités pour mieux repartir.

Le jeu propose une atmosphère intrigante, soutenue par une direction artistique stylisée et une mécanique roguelite classique mais efficace. L’équipe de développement a également prévu une adaptation future sur Nintendo Switch 2, lorsque les kits de développement seront plus largement disponibles.