Jouez les nouveaux combattants Jeff et Abore dès aujourd’hui sur PC, Nintendo Switch, Xbox X|S, Xbox One, PlayStation® 5 et PlayStation® 4.

Maximum Entertainment, en collaboration avec le développeur Secret Base, a annoncé que deux nouveaux personnages jouables sont aujourd’hui disponibles dans le beat ’em up à succès Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons dans le cadre de l’agrandissement continu de son roster. Le DLC gratuit d’aujourd’hui est le premier d’une série prévue tout au long de l’année, avec six nouveaux combattants qui seront bientôt ajoutés.

JEFF

Rival d’enfance des frères Lee, Jeff s’entraîne à leurs côtés à l’art martial Sōsetsuken. Mais à mesure que ses compétences s’amenuisent, la jalousie grandit. Déterminé à surpasser Billy et Jimmy, Jeff abandonne sa noble voie et rejoint la rue, fusionnant le karaté et le Sōsetsuken pour développer un style de combat dangereux et imprévisible.

ABORE

Ancien soldat massif au comportement stoïque, Abore se bat avec une puissance brute et un calme inébranlable. Sa force et sa résistance incroyables ont amené certains à se demander s’il était vraiment humain. Ce bagarreur taciturne ne donne pas de réponse autre que celle de ses coups écrasants.

Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons est un jeu d’action dynamique à défilement latéral qui redonne vie aux célèbres Billy et Jimmy Lee, rejoints par de nouveaux alliés pour combattre le milieu criminel de la ville de New York. Les joueurs peuvent déclencher des combos dévastateurs et des coups spéciaux tout en se frayant un chemin à travers la ville, avec des personnages jouables uniques et des améliorations à débloquer. Dans une variante inédite de la formule classique, les joueurs peuvent sélectionner jusqu’à deux personnages pour former une équipe en coopération.

Rejoignez le combat sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 5 et PlayStation® 4 dès aujourd’hui, et téléchargez le tout nouveau DLC le mois prochain !