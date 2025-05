Whitethorn Games, en collaboration avec North Star Video Games, a fixé la date de sortie de Spray Paint Simulator sur Nintendo Switch : le jeu sera disponible le 19 juin 2025.

Le titre, qui met les joueurs dans la peau d’un artiste cherchant à devenir le meilleur peintre à la bombe que la ville de Spatterville ait jamais connu, avait été confirmé sur la console de Nintendo le mois dernier. À noter qu’il sortira légèrement plus tard sur Switch que sur les autres plateformes, qui accueilleront le jeu dès ce mois-ci.

Développé par North Star Video Games, un duo de développeurs vétérans totalisant plus de 40 ans d’expérience, ayant travaillé sur des jeux tels que Lawn Mowing Simulator chez Skyhook Games, ou encore sur plusieurs titres primés chez Magenta Software, Spray Paint Simulator est une expérience créative et relaxante où vous transformez des objets ternes en véritables œuvres colorées.

La ville de Spatterville a désespérément besoin d’un coup de neuf — et c’est vous l’artiste qu’elle attend !

Ce simulateur de peinture à la bombe vous propose de monter votre propre entreprise, depuis ses débuts modestes jusqu’à son essor.

Mode Histoire : De la rue à la renommée

Partez pour une aventure légère et amusante en mode Histoire, où vous rencontrerez une galerie de clients excentriques, tous en quête de vos talents de peintre. Préparez votre espace de travail, choisissez les bonnes couleurs, et libérez votre créativité pour satisfaire vos clients au maximum !

Améliorez votre équipement, vos outils et vos véhicules, et utilisez des échelles ou des échafaudages pour accéder aux endroits les plus difficiles. Coloriez tout ce qui vous entoure : pièces, maisons, voitures, ponts et même des robots géants !

Mode Libre : La ville devient votre toile

Débloquez le mode Free Spray pour peindre sans contraintes, en solo ou en coopération locale avec un ami. Faites de toute la ville votre toile et laissez libre cours à votre imagination sans aucune limite !

Fonctionnalités clés :

Profitez d’un gameplay relaxant et accessible , sans limite de temps ni mécaniques complexes.

, sans limite de temps ni mécaniques complexes. Explorez une vaste palette de couleurs et réalisez vos œuvres selon votre inspiration.

et réalisez vos œuvres selon votre inspiration. Développez votre entreprise en mode Histoire et gagnez en réputation en satisfaisant les habitants uniques de Spatterville .

. Déverrouillez le mode Free Spray et amusez-vous à peindre à deux.

et amusez-vous à peindre à deux. Vivez l’expérience complète de la peinture : préparation du chantier , retrait d’objets , masquage , choix des peintures et finition méticuleuse.

, , , et finition méticuleuse. Gérez vos ressources et débloquez de nouveaux outils, peintures, batteries, véhicules, échafaudages, etc.

Une parole du directeur artistique

Nick Jefferson-Tame, artiste principal et directeur créatif, a déclaré aujourd’hui :