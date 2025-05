Après un premier opus sorti en 2023 sur l’eShop, la licence How 2 Escape est de retour sur Nintendo Switch. Notre mission ? Sauver le monde d’une guerre mondiale. Le jeu est développé par les Lyonnais de Breakfirst Games et édité par Just For Games / Maximum Entertainment France. Nous avons pu tester la démo sur PC, ce qui représente à peine vingt minutes de gameplay. Assez pour vous recommander le jeu ?

Vingt minutes sympathiques

How 2 Escape: Lost Submarine est un jeu de réflexion pour deux joueurs au gameplay asymétrique, dans la parfaite continuité du premier opus. Pour la faire très courte, nous allons dans un sous-marin afin d’empêcher le lancement d’une torpille qui pourrait lancer une guerre mondiale.

Il y a une personne qui sera à l’intérieur du véhicule et une autre qui, grâce à l’application gratuite « Companion App », donnera les instructions. Le gameplay est plutôt simple et le premier niveau que nous avons pu faire était rapide et agréable.

Nous avons réalisé trois énigmes différentes qui nécessitaient de communiquer énormément avec son partenaire d’infortune. Le premier joueur décrit une situation et le deuxième, à l’aide de son carnet de bord, donnera la solution.

Le premier joueur doit être capable de bien expliquer ce qu’il voit à l’écran alors que le deuxième doit utiliser ses méninges pour comprendre ce qu’il doit faire avec les informations données.

How 2 Escape: Lost Submarine a l’air prometteur. Nous avons passé un bon moment à résoudre ce premier niveau mais les conditions de cette preview (seulement vingt minutes de gameplay sur PC) nous a laissé finalement plus de questions que de réponses.

Il est impossible de savoir si les énigmes se corsent dans la durée ou bien si elles restent dans la lignée de ce que nous avons fait, c’est-à-dire simples mais sympathiques. Il est impossible de connaître ou d’estimer la durée de vie de cet opus, tout en sachant que le premier épisode se faisait en cinq heures.

Les graphismes étaient corrects sans être exceptionnels (la cinématique, elle, était jolie) et nous nous posons des questions sur le portage sur Nintendo Switch. L’ambiance est-elle un peu angoissante, comme le premier opus ? Les graphismes seront-ils de la même qualité ?

La bande-son était intéressante mais elle n’était clairement pas ce qui nous intéressait, vu que nous étions concentrés sur les énigmes.

Finalement, How 2 Escape: Lost Submarine semble avoir de belles bases pour passer une ou deux soirées avec un ami de confiance. Si les énigmes ne se corsent pas trop et restent accessibles, le jeu pourrait être une expérience agréable pour des joueurs casuals en quête d’une soirée Escape Games sans sortir de chez soi.

Premières impressions

Qu’il est dur de donner ses premières impressions sur une preview de seulement vingt minutes (et sur PC) ! Nous avons passé un bon moment pendant le premier niveau de How 2 Escape: Lost Submarine. Les trois énigmes étaient sympathiques, pas trop compliquées et laissaient entrevoir un gameplay parfait pour les joueurs casuals. Cependant, à cause des conditions de cette preview, nous avons fini ces vingt minutes avec plus d’interrogations que de réponses. Quid de la version Switch ?