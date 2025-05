LEVEL-5 a confirmé que son RPG de vie sociale FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time bénéficiera prochainement d’une édition dédiée à la Nintendo Switch 2. Développé par le studio interne LEVEL-5 Osaka Office, ce portage offrira des améliorations techniques, notamment une résolution et un framerate supérieurs par rapport à la version Switch actuelle. Toutefois, aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour cette nouvelle édition.

Une mise à niveau possible pour les possesseurs de la version Switch

Bonne nouvelle pour les premiers acheteurs : ceux qui acquièrent la version Switch, attendue pour le 21 mai 2025 en Europe et en Amérique du Nord (22 mai au Japon), pourront acheter un “Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack” pour bénéficier de la version optimisée. Ce pack coûtera 300 yens au Japon, tandis que le tarif occidental reste à confirmer. Pour ceux préférant attendre, la version complète Switch 2 sera vendue 7 978 yens, contre 7 678 yens pour la version Switch standard.

LEVEL-5 n’a pour l’instant pas annoncé d’édition physique dédiée à la Switch 2, alors qu’une sortie physique est prévue sur PS5 et Nintendo Switch au Japon.

Après de nombreux retards depuis son annonce initiale en 2023, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time s’apprête enfin à sortir, et entend bien marquer un nouveau départ pour la série. Ce nouvel épisode vous propose d’endosser jusqu’à 14 “Vies” différentes, de construire votre propre ville, et d’explorer une île mystérieuse à travers le passé et le présent. Les joueurs retrouveront des personnages bien connus des précédents opus et pourront partir à l’aventure en solo ou en ligne jusqu’à quatre joueurs. Avec un mélange de RPG, simulation de vie et éléments multijoueur, FANTASY LIFE i mise sur un gameplay à la fois relaxant et profond, qui plaira autant aux fans de la série qu’aux nouveaux venus.

Un troisième jeu annoncé sur Nintendo Switch 2 par LEVEL-5

Après Inazuma Eleven: Victory Road et un autre titre encore non précisé, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 Edition devient le troisième jeu LEVEL-5 officiellement confirmé sur Nintendo Switch 2. L’éditeur semble ainsi miser gros sur la nouvelle machine de Nintendo, bien que les détails spécifiques concernant les fonctionnalités exclusives de cette édition (autres que le framerate et la résolution améliorés) n’aient pas encore été révélés.

Récapitulatif des prix au Japon :