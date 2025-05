Diesel Legacy: The Brazen Age est un jeu de combat en 2D développé et édité par Maximum Entertainment. Disponible sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, le jeu se distingue par son esthétique dieselpunk (industriel rétro-futuriste) et son gameplay innovant. Il propose une expérience de combat unique, mêlant stratégie et action chaotique sur plusieurs lignes. Alors, faites chauffer les moteurs : ça va cogner !

Une histoire “Divergente”

Voilà le pitch de base : Il y a trente-cinq ans, la métropole fourmillante et animée de New Libertis voit le jour à la suite d’une explosion phénoménale d’avancées technologiques. Dans le cadre de cette nouvelle ère, l’industriel Hieronymus Frazer cherche à assurer sa prospérité et à inaugurer l’ascension la plus spectaculaire de l’élite humaine. À cette fin, tout est susceptible de servir de sacrifice à sa vision grandiose.

L’univers de Diesel Legacy nous plonge donc dans une société où la technologie et l’industrie dominent, et où vous devrez empêcher un riche mégalomane de transformer la ville en métropole élitiste. Chacun des dix personnages jouables possède sa propre histoire, révélée à travers des cinématiques et des dialogues. Par exemple : Rory, un mécanicien luttant contre l’injustice ; Ruby, une livreuse intrépide et vivace sur ses patins-fusées ; DamKina, une actrice imbue d’elle-même ; Fritz, un assassin fanatique de poison ; ou encore Eleanora, une cheffe de gang. Nous vous laissons découvrir la seconde moitié du casting du titre par vous-mêmes, mais dans l’idée, le jeu offre une véritable diversité dans ses personnages, chacun ayant ses propres motivations et son propre gameplay.

Cependant, bien que ces récits individuels soient brefs, ils restent suffisamment intéressants pour s’attarder sur la lecture de l’ensemble des dialogues. Pour autant, on peut noter que l’ensemble manque de cohésion. L’univers semble parfois disparate, ce qui peut laisser une impression d’incomplétude, et principalement un manque de lien entre les différents protagonistes.

La première règle du projet chaos

Le cœur du gameplay de ce Diesel Legacy se distingue par son système de combat en 2D, où les affrontements se déroulent sur trois lignes parallèles. Cette mécanique permet des transitions stratégiques entre les lignes, offrant une profondeur tactique inédite pour un jeu de combat. Vous pouvez ainsi esquiver, attaquer ou vous repositionner pour prendre l’avantage sur vos adversaires. En fait, on ressent presque une première impression de beat’em up, façon Streets of Rage, mais dans une arène de boss.

Le jeu propose un mode coopératif en 2 contre 2, assez peu représenté dans l’univers du Vs Fighting, et met en avant l’importance de la coordination entre les coéquipiers pour être parfaitement efficace. Chaque personnage dispose de compétences uniques, et les combinaisons d’équipes peuvent créer des synergies intéressantes. Par exemple, associer un personnage offensif avec un autre plus défensif peut s’avérer payant.

Le système de combat est fluide et réactif, avec des commandes relativement classiques et donc intuitives pour un jeu du genre. Vous retrouverez les indémodables quarts de cercle à effectuer pour sortir vos meilleures attaques. Les combos sont accessibles, mais maîtriser les subtilités du gameplay demande du temps et de la pratique. Facile d’accès mais difficile à maîtriser : telle est la devise ! Le jeu offre plusieurs modes de jeu : histoire, arcade, entraînement et versus (en local ou en ligne), rien de véritablement inédit de ce côté-là pour un jeu de baston. Attention : difficile de trouver des parties en ligne avec d’autres joueurs.

Autre subtilité intéressante et novatrice : il existe un système de team-assist lorsque votre partenaire est K.O. Même depuis son tombeau, il peut venir vous prêter main-forte pour éviter une attaque via une garde, mettre un coup à votre adversaire, ou effectuer un gros burst de puissance lorsque vous êtes pris en sandwich entre deux adversaires, par exemple.

Par contre, inévitablement, un jeu de combat en 2 vs 2 sur 3 lignes sera aussi source de confusion. Les combats requièrent une certaine stratégie pour que votre personnage ne devienne pas le punching-ball des adversaires, mais pour autant, il y a tellement de mouvements et d’animations à l’écran qu’on s’y perd parfois un peu.

Un travail d’artistes

Visuellement, Diesel Legacy adopte une esthétique dieselpunk réussie, mêlant éléments industriels et rétro-futuristes. Les décors sont détaillés et diversifiés, avec des arrière-plans animés qui ajoutent de la vie à l’ensemble. Mais le véritable point fort réside dans les personnages. Les développeurs ont opté pour une animation entièrement dessinée à la main, nécessitant près de 800 frames par personnage pour capturer leurs mouvements de manière fluide, et le rendu HD ainsi que les effets de lumière sont superbes. Chaque personnage a son propre design, plutôt inspiré et original.

Cependant, sur Nintendo Switch, on note que le jeu souffre de quelques petites baisses de framerate occasionnelles en mode portable lors de certaines animations. Malgré ce petit chipotage, l’ensemble reste agréable à l’œil et cohérent avec l’univers proposé.

Diesel Legacy propose un contenu très correct pour un jeu de combat indépendant. Avec un roster de 10 personnages jouables, même si cela peut paraître peu, il est à souligner que chacun a ses propres compétences et styles de jeu : la diversité est au rendez-vous. Le mode histoire offre une expérience narrative pour chaque personnage, bien que la durée de ces campagnes soit relativement courte. Il vaut mieux parfois privilégier la qualité plutôt que la quantité. Cependant, nous aurions apprécié des petits bonus comme des costumes alternatifs ou des arènes supplémentaires pour apporter un peu de fraîcheur à l’ensemble.

La bande-son n’est pas en reste non plus, puisque les compositions aux accents rétro-jazzy, avec des lignes de percussions plus mécaniques, s’ancrent parfaitement dans l’univers du jeu. La voix-off est également dans le même esprit, avec un effet radiophonique à l’ancienne: bien joué, ça fonctionne !

Diesel Legacy: The Brazen Age est disponible depuis le 3 décembre 2024 sur l’eShop au prix de 29,99 euros, en français.