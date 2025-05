La dernière période de suivi des ventes de jeux vidéo et de consoles au Japon, du 21 avril au 4 mai 2025, révèle une dynamique marquée par l’arrivée de nombreux nouveaux titres. Selon les estimations publiées par Famitsu, cinq nouveautés parviennent à intégrer le Top 10 hebdomadaire des ventes physiques, et c’est The Hundred Line: Last Defense Academy qui se hisse directement en tête du classement.

Développé par Too Kyo Games et édité par Aniplex, The Hundred Line: Last Defense Academy est un jeu d’aventure scénarisé qui mise sur une structure narrative ambitieuse proposant jusqu’à 100 fins différentes. Son concept unique et son esthétique marquée ont su séduire les premiers acheteurs, avec 26 732 exemplaires écoulés dès sa première semaine sur Nintendo Switch. Une belle performance pour cette nouvelle licence qui pourrait s’installer durablement dans le paysage.

Autre nouveauté notable, le RPG franco-japonais Clair Obscur : Expedition 33 se positionne en 4e place avec 9 825 exemplaires vendus sur PlayStation 5. Ce jeu au système de combat original mêlant action et tour par tour se distingue par son style artistique et son univers atypique. Sa performance témoigne d’un intérêt croissant du public japonais pour les productions occidentales aux inspirations japonaises affirmées.

À la 7e place, c’est Love Live! Nijigasaki High School Idol Club: Tokimeki no Mirai Chizu qui signe son entrée avec 8 266 ventes sur Switch. Il s’agit du premier visual novel issu de l’univers Love Live! permettant aux fans de vivre une expérience narrative immersive au sein de l’école de Nijigasaki, aux côtés de leurs idoles favorites.

La compilation rétro Technos The World: Kunio-kun & Arcade Collection s’installe en 9e position avec 6 672 exemplaires vendus. Ce titre nostalgique compile douze classiques signés Technōs Japan, témoignant de l’attrait toujours présent pour les anthologies rétro sur Switch.

Enfin, la 10e place est occupée par Fatal Fury: City of the Wolves SPECIAL EDITION, nouvel opus de la célèbre franchise de jeux de combat, qui démarre avec 6 302 ventes sur PS5. Le retour de cette licence emblématique de SNK est donc accueilli favorablement, en attendant peut-être une montée en puissance avec les ventes digitales. Ventes de consoles sur la période

Top 10 des ventes de jeux physiques (21/04/25 – 04/05/25)

Rang Plateforme Titre Ventes semaine Ventes totales Éditeur Date de sortie 1 Switch HUNDRED LINE -最終防衛学園- 26 732 26 732 Aniplex 24 avril 2025 2 Switch Super Mario Party Jamboree 15 014 1 286 159 Nintendo 17 oct. 2024 3 Switch Minecraft 12 775 3 875 241 Microsoft Japan 21 juin 2018 4 PS5 Clair Obscur:Expedition 33 9 825 9 825 Sega 24 avril 2025 5 Switch Mario Kart 8 Deluxe 9 623 6 317 335 Nintendo 28 avril 2017 6 PS5 Monster Hunter Wilds 9 050 806 909 Capcom 28 fév. 2025 7 Switch Love Live! Nijigasaki 8 266 8 266 Bushiroad 24 avril 2025 8 Switch Animal Crossing: NH 7 930 8 119 235 Nintendo 20 mars 2020 9 Switch Kunio-kun & Arcade Coll. 6 672 6 672 Arc System Works 24 avril 2025 10 PS5 Fatal Fury: City of Wolves SE 6 302 6 302 SNK 24 avril 2025

Top des ventes Hardware