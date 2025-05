Selon le leaker réputé Tez2, Grand Theft Auto IV pourrait faire son retour en 2025 sur consoles modernes, notamment la PlayStation 4 et la Nintendo Switch. Le jeu, initialement sorti en 2008 sur Xbox 360 et PlayStation 3, a marqué son époque et reste l’un des titres les plus emblématiques de Rockstar Games.

Tez2 affirme que ce portage est en développement depuis plus d’un an et que sa sortie pourrait intervenir d’ici la fin de l’année. Il indique également que ce projet serait l’une des raisons derrière la suppression récente du mod LCPP (Liberty City Project Pack), un mod communautaire ambitieux qui recréait la ville de GTA IV dans GTA V.

Rockstar Games n’a pas confirmé ces informations pour le moment.

D’autres projets en vue : Max Payne aussi concerné

Toujours selon Tez2, Rockstar Games envisagerait également une série de remasters et de remakes autour de la licence Max Payne. Les deux premiers volets feraient l’objet de véritables remakes, tandis que Max Payne 3 bénéficierait d’un portage amélioré basé sur la version PC du jeu. Un pack regroupant ces titres, possiblement sous forme de Definitive Edition, serait également envisagé.

Ces projets s’inscriraient dans une feuille de route que Rockstar aurait définie pendant la pandémie. Après GTA IV, Max Payne 3 serait le prochain à recevoir un portage, avec en ligne de mire la possibilité d’un pack regroupant l’ensemble des jeux.

Il convient de rappeler que Rockstar Games n’a confirmé ni le portage de Grand Theft Auto IV, ni les remakes ou remasters de Max Payne. En l’absence d’annonce officielle, ces informations doivent être prises avec prudence.