Une nouvelle fuite en provenance d’Arc System Works suggère que le studio japonais préparait un jeu exclusif à la Nintendo Switch 2 pour une sortie en mars 2025. Ce détail alimente davantage les spéculations selon lesquelles la Switch 2 visait initialement une sortie pour le premier trimestre 2025.

Le projet, intitulé Project Life (titre provisoire), était décrit comme une aventure cinématographique inédite, sans texte affiché à l’écran — un concept reposant entièrement sur l’expression visuelle et le jeu d’acteur des personnages, conçu pour une accessibilité maximale à l’international. Développé sous Unreal Engine 5.4.4, Project Life promettait une expérience narrative courte (entre 40 minutes et 1 heure) divisée en sept chapitres, avec des puzzles émotionnels influençant la progression et la fin du jeu. Les mécaniques de gameplay tiraient parti des fonctionnalités uniques de la Switch 2, soulignant encore le lien étroit avec cette nouvelle génération de console.

Fiche du projet (selon les documents internes, potentiellement obsolètes) :

Plateforme : Nintendo Switch 2 (exclusivité numérique)

: Nintendo Switch 2 (exclusivité numérique) Date de sortie visée : mars 2025

: mars 2025 Prix estimé : 500 à 700 yens (environ 3,50 à 5 euros)

: 500 à 700 yens (environ 3,50 à 5 euros) Durée de vie : 40 min à 1 h

: 40 min à 1 h Budget : ¥27 millions (~170 000 €)

: ¥27 millions (~170 000 €) Volume de vente visé : 75 000 unités pour rentabilité (seuil de rentabilité à 56 000)

Le développement était prévu sur une période très courte (6 mois) avec une petite équipe dirigée par Kanazaki, connu pour ses œuvres ADV (visual novels), et s’inspirait de jeux narratifs minimalistes tels que Florence, Old Man’s Journey, ou If Found…. Bien que l’on ignore si Project Life est toujours en développement ou s’il a été annulé ou reporté, cette fuite constitue un indice fort sur les plans initiaux d’Arc System Works ainsi que sur le calendrier de lancement potentiel de la Switch 2.