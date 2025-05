SEGA® arrive en force avec Virtua Fighter R.E.V.O. sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Ce nouvel opus de la légendaire franchise de jeux de combat en 3D est jouable en cross-play et intègre le rollback netcode sur toutes les plateformes, pour rassembler les joueurs du monde entier dans l’expérience Virtua Fighter™ la plus connectée à ce jour.

Vous pouvez regarder la bande-annonce multiplateforme de Virtua Fighter R.E.V.O., diffusée à l’occasion du Virtua Fighter VF Direct Spring 2025, ici :

Virtua Fighter 5 R.E.V.O permet aux joueurs de vivre l’expérience de combat ultime dans leur quête pour devenir le meilleur combattant au monde, avec les premiers réglages d’équilibrage depuis 13 ans ainsi qu’une prise en charge du rollback netcode, permettant aux joueurs de profiter de combats en ligne plus fluides et acharnés contre des adversaires du monde entier jouant sur différentes plateformes. De plus, de nombreuses mises à jour de contenu sont actuellement en cours de développement. De plus amples détails seront livrés à une date ultérieure.

D’ici là, les joueurs pourront monter sur le ring en rejoignant le VIRTUA FIGHTER Open Championship, avec une première phase préliminaire le 23 mai à Combo Breaker 2025. Les phases préliminaires suivantes auront lieu en Europe et en Asie (dans plusieurs pays, dont le Japon). Les joueurs ayant remporté leurs phases préliminaires régionales pourront participer au grand tournoi final, et le vainqueur recevra le premier prix, d’un montant de 100 000 $. Rendez-vous sur le portail web de Virtua Fighter ici pour en savoir plus sur les phases préliminaires de chaque région et sur les règles de participation.