Level-5 s’apprête à faire son grand retour dans le genre du RPG de vie avec Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, dont la sortie approche à grands pas. Attendu pour le 21 mai 2025 sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series et PC (avec un accès anticipé dès le 18 mai pour les détenteurs de la Deluxe Edition PC), ce nouvel opus signe le renouveau d’une licence culte apparue à l’origine sur Nintendo 3DS.

Et les premiers retours critiques sont très prometteurs : le prestigieux magazine japonais Famitsu vient de publier sa première critique du jeu, lui attribuant un 36/40, avec des notes de 9/9/9/9. Pour rappel, le Fantasy Life original sur 3DS avait lui aussi obtenu une belle note avec 35/40 (9/9/9/8). Le test de Famitsu souligne l’extrême richesse de contenu que propose le titre, entre aventure, exploration, artisanat, construction et « slow life » dans un vaste monde à découvrir. Le jeu propose désormais une fonction de changement automatique de « Life » (classe/emploi), rendant la progression plus fluide et intuitive, un vrai plus pour celles et ceux qui aiment jongler entre les rôles (cuisinier, paladin, mineur, mage, etc.).

La structure du jeu met en avant un continent gigantesque, où l’on peut explorer de vastes régions, participer à la reconstruction de l’île, et s’aventurer dans des donjons générés aléatoirement. Cette variété apporte une belle dynamique à l’expérience, et selon les journalistes japonais, il est même difficile de s’arrêter de jouer tant le contenu s’enchaîne naturellement.

Durée de vie colossale

Toujours d’après le test, l’un des grands points forts de Fantasy Life i est sa longévité : il faudra 30 à 40 heures pour terminer la quête principale, et jusqu’à 80 à 100 heures pour atteindre le 100%, entre les nombreuses quêtes secondaires, la montée de chaque classe, la personnalisation, la gestion de village et la collecte de ressources. Famitsu salue notamment l’ergonomie de l’ensemble, avec de nombreuses petites fonctionnalités pensées pour améliorer le confort de jeu, malgré quelques critiques concernant la caméra parfois peu pratique (notamment vers le haut) et quelques longueurs ponctuelles. Mais dans l’ensemble, la structure du jeu guide efficacement les joueurs, évitant la frustration et la perte de repères.

Le ton narratif est conçu pour convenir à un public très large, adapté aux enfants comme aux adultes, bien que certains puissent trouver le scénario un peu trop « mignon » ou classique. Cependant, le test insiste sur le pouvoir immersif du jeu, capable d’absorber les joueurs dans son monde charmant et coloré. Les amateurs de crafting, d’exploration lente et de jeux où l’on prend le temps seront servis. C’est une formule qui combine la douceur d’un Animal Crossing, la profondeur d’un RPG classique, et la liberté d’un simulateur de vie, avec une patte artistique toujours aussi unique à Level-5.

Si The Girl Who Steals Time sortira bien sur Nintendo Switch classique le 21 mai, une version optimisée pour la Nintendo Switch 2 est d’ores et déjà confirmée pour plus tard cette année. Elle promet des améliorations de framerate et de graphismes, ce qui devrait encore renforcer l’immersion pour ceux qui attendent la prochaine génération.

