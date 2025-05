Après plus d’un an de silence radio depuis l’annonce officielle du projet lors du MAR10 Day 2024, Nintendo et Illumination lèvent enfin un (petit) coin du voile sur la suite très attendue du film Super Mario Bros.. Le titre officiel vient d’être révélé dans un communiqué de presse de NBCUniversal : le long-métrage s’intitulera Super Mario World.

Ce titre est loin d’être anodin : Super Mario World est l’un des jeux les plus emblématiques de la franchise Mario, sorti en 1990 sur Super Nintendo. Ce classique du jeu de plateforme marquait également la première apparition de Yoshi, personnage adoré par les fans et teasé dans la scène post-générique du premier film. Le choix du titre laisse donc peu de doute quant à l’importance du dinosaure vert dans cette suite.

Peu d’informations ont été partagées au-delà du titre, mais voici ce que nous savons :

Le film sera réalisé, comme le premier opus, par Aaron Horvath et Michael Jelenic .

et . Le scénario est écrit par Matthew Fogel , déjà à l’œuvre sur The Super Mario Bros. Movie.

, déjà à l’œuvre sur The Super Mario Bros. Movie. La production est assurée par Chris Meledandri (Illumination) et Shigeru Miyamoto (Nintendo), garantissant une collaboration étroite entre Hollywood et Kyoto.

Une sortie prévue pour le printemps 2026

Super Mario World sortira en salles le 3 avril 2026. À ce jour, aucune bande-annonce ni synopsis officiel n’a été dévoilé. Néanmoins, entre le titre évocateur et les indices laissés par le premier film, les spéculations vont bon train. L’univers pourrait s’ouvrir davantage, avec l’introduction de l’Île des Yoshi, de nouvelles mécaniques issues des jeux SNES, voire même d’autres personnages emblématiques du royaume Champignon.

Rappelons que The Super Mario Bros. Movie avait rencontré un succès monumental en 2023, engrangeant plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Ce succès critique et commercial a solidifié l’idée que Mario peut briller aussi bien sur les écrans de cinéma que dans les consoles de jeux.