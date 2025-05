FuRyu a officiellement annoncé aujourd’hui la sortie de Beyblade X : EVOBATTLE sur Nintendo Switch. Le jeu, qui sera également disponible sur PC via Steam, débarquera au Japon le jeudi 13 novembre 2025.

Cette nouvelle itération, qui fait suite au succès critique et commercial de Beyblade X : XONE (2024), promet d’intensifier l’expérience de bataille de toupies grâce à trois évolutions majeures : EVOBATTLE, EVOSTORY et EVOCUSTOMIZATION.

Dans le mode EVOBATTLE, les affrontements gagnent en vitesse et en tactique : l’“ultra high-speed action” introduit des commandes instantanées et des interactions complexes selon les affinités et caractéristiques réelles des toupies. Les fans retrouveront également le système “X (Extreme) Dash” et les arènes “X (Extreme) Line”, tout en pouvant relever des défis en ligne contre des joueurs du monde entier.

Le mode EVOSTORY offre une toute nouvelle campagne solo, centrée sur Tenka Shiroboshi (doublée par Yuko Natsuyoshi), personnage inédit issu de la série Beyblade X, et une galerie de protagonistes originaux au jeu. Les joueurs formeront des alliances pour participer à la “Bey Battle Royale” et vivre une intrigue riche en rebondissements.

Enfin, EVOCUSTOMIZATION exploite pleinement la “CX (Custom Line)” dévoilée en 2025, avec un éventail élargi d’options de personnalisation. En récoltant des matériaux, chacun pourra modifier l’aspect de sa toupie et créer un modèle unique, aux couleurs et aux performances façonnées sur mesure.

Fidèle à sa politique de continuité, FuRyu propose un bonus de sauvegarde : les détenteurs de données de progression sur Beyblade X : XONE recevront, dès le lancement d’EVOBATTLE, une somme de “reward money” pour améliorer leurs toupies ou acheter de nouveaux composants en boutique. Les acheteurs de boosters numériques pourront également transférer les “blades” acquis dans le précédent opus.

Pour les collectionneurs, la version physique Switch, au prix de 7 480 ¥ (8 228 ¥ TTC), inclura la toupie limitée “Beyblade X CX‑00 Leonfang T4‑60A Red Ver.”, uniquement disponible dans cette édition. Le tarif de la version dématérialisée via l’eShop n’a pas encore été dévoilé.

Avec Beyblade X : EVOBATTLE, FuRyu entend offrir aux joueurs un concentré d’adrénaline et de stratégie, au cœur de la quatrième génération de la franchise. Préparez vos lancers : la bataille ne fait que commencer.