Silver Lining Interactive, le développeur Castle Pixel et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique pour Cattle Country, disponible le 11 juillet prochain pour PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Cattle Country est une jeu de simulation de vie dans l’Ouest sauvage, invitant les joueurs à s’installer sur des vastes plaines pixelisées en tant que jeune pionnier. Construisez votre ranch, élevez du bétail, devenez amis avec les habitants du village, et imprégnez vous du rhytme reposant et satisfaisant de la vie de cowboy, avec quelques surprises le long du chemin. Fabriquez des objets, élevez des plantes et des animaux, ou détendez vous simplement devant le soleil couchant après une journée de dur labeur : la vie à la Frontière ne manque pas de charme !

L’édition physique de Cattle Country pour PlayStation 5 et Nintendo Switch est disponible en précommande dès maintenant. Ne manquez pas votre chance de vous procurer un exemplaire et de commencer l’aventure de cow-boy la plus agréable de l’été ! À propos de Cattle Country : Bienvenue au ranch ! Découvrez Cattle Country, un jeu casual de simulation de vie de cow-boy. Partez à la conquête de l’ouest et commencez une nouvelle vie dans les montagnes. Affrontez des bandits, levez le voile sur des complots, développez votre ferme et devenez amis avec les autres habitants. Des heures de moments de vie vous attendent près de la frontière : minez, pêchez, fabriquez, cultivez. Et ce n’est pas tout, vous pourrez également accomplir des quêtes dignes du Far West : romances, transhumance, groupes de bandits, braquages… Caractéristiques principales : Ranching et artisanat – Travaillez la terre, élevez du bétail et construisez la propriété de vos rêves, du lever au coucher du soleil, sous les cieux ouverts.

Travaillez la terre, élevez du bétail et construisez la propriété de vos rêves, du lever au coucher du soleil, sous les cieux ouverts. Des histoires à partager – Rencontrez les habitants de la ville, donnez un coup de main et gagnez votre place parmi ces voisins au grand cœur. Méfiez-vous des bandits – Les gens ne sont pas tous amicaux dans Cattle Country. Restez sur vos gardes et protégez ce qui vous appartient des bandits et des voleurs de bétail !

Les gens ne sont pas tous amicaux dans Cattle Country. Restez sur vos gardes et protégez ce qui vous appartient des bandits et des voleurs de bétail ! Rodéos et romance – Forgez des liens profonds ou tombez amoureux de l’un des 18 personnages qui peuvent être mariés. La vie est plus belle lorsqu’elle est partagée.