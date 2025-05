À moins de trois semaines de la sortie de la Nintendo Switch 2 au Japon, prévue le 5 juin, les enseignes de l’archipel redoublent d’efforts pour anticiper l’afflux massif de clients le jour J. Des présentoirs géants aux simples boîtiers vides, les magasins se parent déjà aux couleurs de la Switch 2.

Chez les grands distributeurs d’électronique comme Yodobashi Camera, on observe depuis le 15 mai des rangées de boîtiers de jeux Switch 2 vides alignés derrière les comptoirs. Ces présentoirs mettent en avant des titres phares à venir – Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Metroid Prime: Prime Shadows – et seront échangés contre les véritables cartouches à la caisse le jour du lancement. Des aménagements similaires ont également été repérés chez Bic Camera, Yamada Denki et dans les boutiques spécialisées telles que TSUTAYA.

Les promotions en magasin vont des affiches grand format illustrant les visuels officiels de lancement aux bornes de démonstration diffusant en boucle des séquences de gameplay en haute définition sur des écrans dédiés. Certains détaillants ont même créé des « zones Switch 2 » complètes, avec signalétique néon et décorations thématiques, transformant des allées entières en véritables vitrines Nintendo. Les vendeurs, reconnaissables à leurs T‑shirts estampillés, ont été formés pour gérer les précommandes, répondre aux questions techniques et conseiller sur les bundles et accessoires disponibles.

D’après plusieurs responsables de magasin, l’objectif est clair : rendre la Switch 2 impossible à manquer. « Nous voulons que chaque joueur qui franchit notre porte ressente l’effervescence autour de la nouvelle console de Nintendo », explique un superviseur de rayon chez Yodobashi Camera. « Nos présentoirs ne servent pas seulement à informer, ils visent surtout à créer de l’impatience pour le 5 juin. »

À mesure que les réseaux sociaux se remplissent de photos de ces installations spectaculaires, le compte à rebours est officiellement lancé : pour les fans de Nintendo, comme pour les enseignes désireuses de tirer parti de l’une des plus grosses sorties hardware de ces dernières années, l’effervescence est à son comble. Que vous veniez chercher un bundle ou simplement découvrir l’ambiance en magasin, les vitrines japonaises déroulent le tapis rouge à la Switch 2.