Aujourd’hui, Thunderful et Stormteller Games ont annoncé la sortie de Lost in Random: The Eternal Die, l’action-roguelite effréné installé dans le monde Lost in Random, le 17 juin sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Les précommandes sont ouvertes pour la Premium Edition et la Digital Standard Edition, respectivement à €24,64 et €22,49, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Seule la Premium Edition est proposée en précommande sur Nintendo Switch.

Avec la Premium Edition, les joueurs bénéficieront d’un accès anticipé au jeu le 13 juin, qu’ils pourront aussi acheter sur le Xbox Game Pass à €3,59, en plus de bonus spéciaux (illustrations numériques, bande-son exclusive, DLC d’apparences pour Steam et console).

Dans Lost in Random: The Eternal Die, vous incarnerez la reine Aleksandra, qui régna si magnifiquement sur Aléa, et Fortune, un dé fidèle qui vous aidera à affronter d’immondes adversaires, maîtriser de puissantes reliques et capacités, et jouer votre va-tout pour traverser les royaumes cauchemardesques du nouvel ennemi juré d’Aléa… le Cavalier Mayr.

Parmi les fonctionnalités du gameplay :

La Maîtrise rencontre la chance : plongez dans des combats exaltants et effrénés, mélange d’action en temps réel, de décisions stratégiques… et d’une touche de chance.

: plongez dans des combats exaltants et effrénés, mélange d’action en temps réel, de décisions stratégiques… et d’une touche de chance. Forgez votre style : maniez quatre armes uniques, lancez votre dé et combinez plus de 100 reliques aux capacités variées pour libérer de redoutables synergies.

: maniez quatre armes uniques, lancez votre dé et combinez plus de 100 reliques aux capacités variées pour libérer de redoutables synergies. Un monde en constante évolution : traversez quatre mondes générés au hasard, découvrez leurs secrets et leurs défis, tout en affrontant 30 types d’ennemis différents et de boss impressionnants.

: traversez quatre mondes générés au hasard, découvrez leurs secrets et leurs défis, tout en affrontant 30 types d’ennemis différents et de boss impressionnants. Un récit fantastique : laissez-vous porter par un récit entièrement doublé dans un monde qui vous rappellera celui de Tim Burton, un paysage enchanteur et une bande-son qui vous hantera.

Lost in Random: The Eternal Die sortira le 17 juin sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.