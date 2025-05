Grindstone et le développeur Bitmap Galaxy sont heureux d’annoncer que Preserve, le jeu de puzzle innovant de construction de la nature, est désormais disponible sur PC et consoles, offrant un gameplay évolutif et introduisant un tout nouveau biome jurassique.

Après un parcours très positif en accès anticipé sur Steam, Preserve est maintenant disponible mondialement sur PC, Mac et consoles – y compris Nintendo Switch, PlayStation (PS4 | PS5) et Xbox (One, Series X|S). Pour célébrer cela, une réduction de lancement de 22 % est disponible sur Steam pendant les deux prochaines semaines. Les joueurs du monde entier peuvent désormais explorer toutes les fonctionnalités de ce jeu de puzzle chaleureux, où qu’ils choisissent de jouer.

Fonctionnalités clés :