DMM Games et Too Kyo Games ont annoncé aujourd’hui Shuten Kyodan sur Nintendo Switch. Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée.

Took Kyo Games a précédemment réalisé Master Detective Archives : Rain Code et a travaillé sur le récent The Hundred Line : Last Defense Academy. Le créateur de Danganronpa, Kazutaka Kodaka, sera naturellement impliqué dans le nouveau titre Nintendo Switch.