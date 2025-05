Les fans de Hello Kitty Island Adventure sur Nintendo Switch ont eu droit à une belle surprise : la première mise à jour majeure du jeu, intitulée « Friends, Furniture, and Frozen Peaks », est arrivée avec une semaine d’avance. Initialement prévue pour le 22 mai 2025, cette mise à jour gratuite est désormais disponible.

Déjà lancée sur Steam le mois dernier, cette mise à jour apporte de nombreuses nouveautés qui enrichissent l’expérience de jeu. Parmi les ajouts les plus notables, on trouve une nouvelle zone à explorer, la possibilité d’empiler des meubles, des puzzles inédits, de nouvelles quêtes et un système de cadeaux retravaillé pour renforcer les liens d’amitié.

Voici le détail du contenu apporté par la mise à jour du 14 mai 2025 :

Amélioration des cadeaux entre amis

Le système de cadeaux a été ajusté pour rendre les échanges plus efficaces. Plus un cadeau contient de cœurs, plus il augmente votre niveau d’amitié. Il est désormais plus facile de progresser rapidement avec les bons objets.

Empilement de meubles

Il est maintenant possible de poser des objets sur des tables en mode Édition. Une nouvelle fonctionnalité attendue par les amateurs de décoration intérieure.

Accumulation d’objets

Les objets et ressources ramassés se cumulent désormais sur trois jours, permettant aux joueurs occasionnels de ne rien perdre entre deux sessions.

Nouvelle zone : Blizzard Peak et Snow Village

Une nouvelle intrigue vous conduit à revisiter Icy Peak, une zone revisitée du jeu, avec l’apparition d’un appareil météo capricieux et de nouveaux défis environnementaux.

Chambres gelées

Des puzzles de glissade inédits vous attendent autour d’Icy Peak. Il faudra réfléchir et pousser les bons éléments pour récupérer les récompenses.

Nouveaux objets : les Étincelles

Des Étincelles apparaissent un peu partout sur l’île. Elles peuvent être collectées et échangées contre des tickets pour accéder aux mini-jeux sans attendre.

Jardinage en altitude

Jardinez dans des lieux extrêmes grâce à Roseanne et Nina. De nouvelles fleurs spéciales apportent des effets uniques à votre jardin.

Mobilier floral

Un nouveau set de meubles floraux, le « Merry Meadows », peut être gagné via la machine à pince. Il permet de personnaliser les cabines avec un thème bucolique.

Fonction « Appeler un ami »

Une nouvelle option sur votre tablette permet d’appeler un ami pour qu’il vous rejoigne depuis n’importe où sur l’île.

Nouveaux visiteurs

Des personnages liés à Retsuko ainsi que les amis de Pekkle et Keroppi viennent profiter de l’île. Des cabines doivent aussi être préparées pour les grands-parents de Hello Kitty.

Nouvelles quêtes

De nombreuses histoires inédites sont ajoutées : qui sera le champion de l’île ? Comment Retsuko jonglera-t-elle entre travail et vacances ? Et surtout, quel est le plus beau look entre Pochacco et Badtz-maru ? Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre en découvrant ces nouvelles missions.