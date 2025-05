Alors que la sortie de la Nintendo Switch 2 approche, la firme japonaise a tenu à clarifier sa position concernant les Game-Key Cards, un nouveau format physique qui suscite des débats. Contrairement aux cartouches traditionnelles, ces cartes ne contiennent pas le jeu, mais uniquement un code de téléchargement.

Dans une interview accordée à IGN, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a réaffirmé que le format physique reste important pour l’entreprise, en particulier dans le cadre des ventes en magasin.

« À court terme, les jeux physiques sont encore un élément clé de notre activité. Nous valorisons nos relations avec les détaillants et voulons nous assurer qu’ils disposent de produits à proposer aux consommateurs. »

Bowser précise que les Game-Key Cards visent avant tout à offrir plus de souplesse aux éditeurs tiers.

« Les Game-Key Cards permettent à nos partenaires de publier plus de contenus sur la plateforme, des contenus plus vastes et immersifs. »