La Nintendo Switch 2 approche à grands pas, et les éditeurs tiers commencent à dévoiler leurs plans pour la nouvelle console de Nintendo. Parmi eux, Take-Two Interactive, qui s’est exprimé via son PDG Strauss Zelnick dans une interview accordée à The Game Business.

Zelnick se dit confiant quant à l’avenir de la Switch 2, tout en restant prudent :

« Nous avons de très bonnes impressions à son sujet. Mais il faut toujours attendre de voir. Nous proposons plus de jeux au lancement que jamais auparavant sur une plateforme Nintendo. Nous avons déjà annoncé quatre titres pour la Switch 2. »

Take-Two prévoit en effet de sortir Borderlands 4, Civilization VII, NBA 2K et WWE 2K sur la console. Cette implication s’inscrit dans une volonté de répondre à l’appel de Nintendo, qui souhaite améliorer la place des éditeurs tiers sur sa plateforme.

Zelnick souligne un changement de stratégie du constructeur japonais :

« Historiquement, Nintendo a surtout mis en avant ses propres jeux. Mais je pense qu’ils cherchent à changer cela. Nous avons saisi cette opportunité et nous verrons ce que cela donne. »

Ce renforcement du soutien des éditeurs tiers a d’ailleurs déjà été visible lors du Nintendo Direct consacré à la Switch 2, avec une série d’annonces de jeux venant de studios extérieurs à Nintendo.