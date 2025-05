Famitsu a publié les chiffres des ventes de jeux et de consoles pour la 19e semaine de 2025, couvrant la période du 5 au 11 mai. Cette semaine marque l’arrivée en tête du remake Tokimeki Memorial: Forever with You Emotional sur Nintendo Switch, avec plus de 21 000 exemplaires écoulés lors de ses premiers jours.

Top 10 des ventes de jeux (versions physiques)

Rang Jeu Console Ventes cette semaine Ventes totales 1 Tokimeki Memorial: Forever with You Emotional Switch 21 032 Nouveau 2 Minecraft Switch 8 653 3 883 894 3 Super Mario Party: Jamboree Switch 8 370 1 294 529 4 Mario Kart 8 Deluxe Switch 6 295 6 323 630 5 Animal Crossing: New Horizons Switch 4 589 8 123 824 6 Super Smash Bros. Ultimate Switch 3 321 5 756 689 7 Clair Obscur: Expedition 33 PS5 3 254 13 079 8 Donkey Kong Country Returns HD Switch 3 063 264 749 9 Pokémon Écarlate / Violet Switch 2 934 5 560 368 10 Nintendo Switch Sports Switch 2 923 1 582 888

Le reste du classement confirme la domination constante des jeux Nintendo Switch, avec huit titres sur dix dans le top.

Ventes de consoles

Côté matériel, la Nintendo Switch reste en tête avec 29 710 unités vendues cette semaine, même si les ventes continuent de baisser progressivement. La PlayStation 5 suit avec 8 615 unités, tandis que la Xbox Series reste très en retrait avec seulement 450 unités.

Console Ventes cette semaine Notes Nintendo Switch (total) 29 710 Modèles OLED, Lite, Standard inclus PlayStation 5 (total) 8 615 Pro, Standard, Digital Edition Xbox Series (total) 450 X, S, Digital Edition PlayStation 4 31 Dernières unités vendues

Modèle Ventes cette semaine Switch OLED 19 413 Switch Lite 7 775 Switch Standard 2 522

Au total, 38 806 consoles se sont écoulées durant la semaine, contre plus de 73 000 l’an dernier à la même période.