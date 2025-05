Un nouveau jeu de course mettant en vedette le célèbre chat amateur de lasagnes, Garfield, semble être en préparation. Intitulé Garfield Kart 2: All You Can Drift, ce titre non encore annoncé a récemment été repéré sur le site de classification australien, suggérant une sortie prochaine sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch.

Un retour sur les circuits pour Garfield

Développé par Eden Games et publié par Microids, Garfield Kart 2: All You Can Drift marque le retour de Garfield et de ses amis dans une nouvelle aventure de karting. Bien que peu d’informations officielles aient été divulguées, l’apparition du jeu dans les bases de données de classification laisse présager une annonce imminente